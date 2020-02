C'est le Jour de la marmotte!

L’hiver touche-t-il à sa fin ? C'est aujourd'hui que les marmottes d'Amérique du Nord vont faire leur prédiction en ce sens.

Le jour de la marmotte est un événement célébré en Amérique du Nord le jour de la Chandeleur, soit le 2 février. Selon la tradition, ce jour-là, on doit observer l'entrée du terrier d'une marmotte. Si elle émerge et ne voit pas son ombre parce que le temps est nuageux, l'hiver finira bientôt. Par contre, si elle voit son ombre parce que le temps est lumineux et clair, elle sera effrayée et se réfugiera de nouveau dans son trou, et l'hiver continuera pendant six semaines supplémentaires.

La marmotte de prédiction la plus célèbre est sans contredit Phil qui, depuis plus de 120 ans, apparaît dans la ville américaine de Punxsutawney en Pennsylvanie pour jouer au météorologue.

Au Canada, elles sont trois à faire la pluie et le beau temps: l'Ontarienne Willie, la Néo-Écossaise Sam et la Québécoise Fred qui, depuis quelques années déjà, fait ses prédictions au village de Val d’Espoir, près de Percé en Gaspésie.

D’un point de vue météorologique, un temps couvert est souvent associé à un système dépressionnaire, ce qui fait généralement en sorte que la température est plus douce et plus humide, alors qu’une journée ensoleillée en hiver sera généralement plus froide. Selon le climatologue, David Phillips, les marmottes auraient eu raison dans 37% des cas au cours des 40 dernières années.

N'empêche, comme dit si bien ma mère « En avril, ne te découvre point de fil «. J'ajoute avec les changements climatiques que « Même en mai, il faut rester tout habillé! ». Et il ne faut pas oublier, comme le chante si justement Vigneault, que « Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver! ».