Création d’un comité d’experts pour gérer les inondations : quelle est votre opinion?

Le gouvernement du Québec a récemment procédé à la création d’un comité d’experts pour gérer les inondations de la rivière Chaudière. Voilà ce sur quoi porte la question de notre sondage cette semaine sur EnBeauce.com.

Avec ce comité d’experts indépendants, le ministre de l’Environnement et des Changements climatiques, Benoit Charette, est passé à l’action afin de trouver les solutions durables qui réduiront les risques d’inondation de la rivière.

Le comité, formé des scientifiques Pascale Biron, Étienne Boucher et Wael Taha, devra ainsi faire l’inventaire des solutions porteuses à l’échelle du bassin versant de la rivière et recommander les meilleures et les plus adaptables d’entre elles. Un rapport sera produit à ce sujet et remis au début avril, pour après coup, être rendu publique.

Rappelons que la constitution de cette commission est une mesure phare du Plan d'action d'atténuation des risques d'inondation sur la rivière Chaudière, qui a été présentée aux élus locaux en décembre 2019 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le ministère de la Sécurité publique et le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Tous s’entendent assurément pour dire qu’atténuer les impacts des inondations et trouver des solutions à long terme sont une priorité absolue. Plusieurs dirigeants municipaux et politiques ont d’ailleurs salué cette initiative.

Et vous, quelle est votre opinion à ce sujet? Pour ou contre la création d’un comité d’experts afin de gérer les inondations de la rivière Chaudière? Répondez à notre sondage en cliquant ici. Les résultats seront dévoilés la semaine prochaine sur EnBeauce.com.