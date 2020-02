Le Centre-Femmes de Beauce célèbrera ses 40 ans par un souper-théâtre

C'est le 7 mars prochain que le Centre-Femmes de Beauce célèbrera son 40e anniversaire de fondation par une soirée qui débutera par un souper suivi d'une prestation théâtrale puis une danse.

Le groupe profitera de cette occasion pour souligner la Journée internationale des droits des femmes qui a pour thème cette année « Féministes de toutes nos forces ». Le centre réaffirme encore la nécessité de poursuivre la lutte pour la pleine atteinte de l'égalité des femmes dans tous les aspects de leur vie. Bien ancré dans le milieu à Saint-Georges, le Centre-Femmes de Beauce est engagé au quotidien dans la défense des droits des femmes et il travaille à l’amélioration des conditions de vie des femmes depuis sa fondation.



La pièce de théâtre, écrite par Marie-Andrée Quirion et Marie-Esther Poulin, relate les 40 ans du centre et certains aspects de la condition féminine des quatre décennies passées. La danse suivra avec de la musique des années 1980 à aujourd’hui.



L'événement se tiendra au Restaurant Baril Grill le samedi 7 mars à compter de 17 h 30. Les billets sont disponibles au Centre-Femmes de Beauce (418 227-4037). Notez qu'il n'y aura Il n’y aura pas de vente de billet à la porte.