Rendez-vous d'hiver à Beauceville : soirée cinéma et bien plus encore!

Dans le cadre des Rendez-vous d’hiver Beauce auto Ford Lincoln à Beauceville, il est proposé à la population cette semaine une soirée cinéma, un concert, un atelier de création et un après-midi de jeux.

Le vendredi 21 février, toute la famille est invitée à venir voir le film d’animation Royal Corgi à 19h à la Polyvalente Saint-François. Rex, le chien préféré de Sa Majesté, perd son statut de favori et se retrouve perdu dans un chenil. Sa quête pour retourner à Buckingham et retrouver les faveurs de la Reine l'amènera à affronter de nombreux dangers, mais aussi à rencontrer l'amour. Les billets sont gratuits et vous pouvez vous les procurer au Centre des loisirs ou à la Bibliothèque Madeleine-Doyon.

Le dimanche 23 février, à 9h à l’église de Beauceville , la population pourra assister au Rendez-vous « Les talent de chez nous ». À 10h à la Bibliothèque Madeleine-Doyon les enfants de 5 à 10 ans pour fabriquer des « marques page ». Inscription au 418-774-9137 #2004. À 13h , se déroulera l’après-midi « Cartes et jeux » , à la salle Curé Denis Morin, organisée en collaboration avec les Fermières de Beauceville. Plusieurs tirages. Entrée gratuite!

Le 4 mars, se tiendra la Soirée de la Femme au Complexe du Golf de Beauceville où des cocktails et un souper chaud seront servis. Il y aura également des kiosques, une parade de mode et des cadeaux.