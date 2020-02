Tricoter pour la bonne cause

Hier à l’École d’Entrepreneurship de Beauce, quelque 80 tricoteuses sont passées à l’action pour le 2e Tricot-Don au bénéfice du département d’oncologie du Centre intégré de santé et de services sociaux de Beauce.

Plus de 125 tuques ont tricotées pour offrir aux personnes atteintes de cancer et qui sont en traitement. Une activité de cœur et une belle douceur offerte aux gens qui luttent contre la maladie.

Plusieurs partenaires commanditaient cet événement organisé par Créations L’artis-Anna et la Fondation de Santé Beauce-Etchemins.