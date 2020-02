Check up fertilité : à quel âge ?

Vous aimeriez faire un enfant ? Vous avez des difficultés à tomber enceinte ? Ou peut-être craignez-vous de ne pas réussir le moment venu ? Pour répondre à ces problématiques, il est possible de réaliser un check up de fertilité. Il s’agit d’un bilan de santé qui se concentre sur la fertilité.

Faire le point sur la fertilité

À la base, le check up de fertilité a été conçu comme un bilan de santé à effectuer en cas de troubles de la fertilité. En d’autres termes, seules les femmes ayant des difficultés à enfanter faisaient ces tests pour identifier des problèmes médicaux.

En pratique, ce check up inclut :

- Un questionnaire plus ou moins élaboré (hygiène de vie, antécédents médicaux et familiaux…).

- Une analyse sanguine.

- Une échographie par voie vaginale, permettant d’analyser l’état de l’utérus, des ovaires et des follicules.

- Une injection de gel dans l’utérus, pour localiser d’éventuelles anomalies au niveau des trompes de Fallope.

Un check up fertilité peut par exemple révéler un trouble de l’ovulation, qui empêche alors de tomber enceinte. Dans ce cas, la patience doit simplement prendre un médicament pour ovuler.

Une pratique de plus en plus courante

Le bilan de fertilité est de plus en plus demandé par les futures mamans. Alors que ce check up était assez rare il y a encore quelques années, il est beaucoup plus courant aujourd’hui. La principale explication est que les femmes font des enfants plus tard, ce qui réduit les chances de tomber enceinte.

Avant de se lancer dans l’aventure, elles souhaitent alors vérifier que leur appareil génital est capable d’assurer une grossesse.

À quel âge réaliser un check up fertilité ?

En théorie, il n’y a pas d’âge pour réaliser un check up fertilité. Toute femme pubère qui souhaite faire un enfant peut faire ce bilan. Néanmoins, il n’est pas absolument pas nécessaire si la future maman ne présente aucun problème de fécondité.

Globalement, un check up fertilité est surtout recommandé aux femmes de plus de 35 ans – les difficultés à procréer et les risques liés à la grossesse augmentant avec l’âge.

On prescrit aussi un tel bilan aux femmes plus jeunes, qui n’arrivent pas à tomber enceintes après plusieurs mois de tentatives.

Conclusion

Ainsi, le check up fertilité a à la fois un intérêt fonctionnel