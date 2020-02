Touches de noir pour la Maison Moisson Beauce 2020

Voir la galerie de photos

La 11e Maison Moisson Beauce sera ouverte aux visiteurs le 29 février dès 11 h. Pour vous faire patienter voici des photos du jumelé de style contemporain minimaliste situé au 2118, 28e rue, Saint-Georges-Ouest.

Le dévoilement s’est déroulé ce jeudi en présence de tous les partenaires de ce projet. La présidente de l'organisme, Nicole Bélanger a voulu remercier tous ceux qui achetaient des billets.

« 44 % des besoins de Moisson Beauce sont comblés grâce à vous. Grâce à ces idées extraordinaires que vous venez partager. Sentez-vous responsable de chacune de ces 11 669 personnes à qui l’on tend la main chaque mois. Bien, vous en faites partie à 44 %, c’est immense pour nous. »

Un style épuré

Pour cette année, le concept intemporel au look chic et élégant a été pensé par Signé SP.D’une dimension de 24 pieds par 38 pieds, le design laisse place à des touches de noir dans les toutes les pièces. Les grandes fenêtres et la blancheur des murs laissent place à beaucoup de lumière naturelle même par mauvais temps.

« J'ai remplacé cette année le simple et épuré, par le précieux et le recherché. J'ai été un peu plus audacieuse dans ma conception, j'ai osé le noir. Même si celui-ci fait peur, il a le symbole de l'élégance » , exprime Sandra Patry, designer chez Signé SP.

Les visiteurs pourront profiter des visites libres de la maison tous les samedis et dimanches du 29 février au 29 mars de 11h à 16h.

Vente des billets

Les billets en vente Moisson Beauce revient encore cette année avec sa formule à 100 $. Les gens pourront se les procurer jusqu’au 30 mars, jour du tirage. Les gens auront une chance sur 4000 de gagner la propriété, qui est d'une valeur totale de 175 000 $, ou le prix en argent.Sur les dix éditions précédentes, il n’y a eu que trois fois où les gens ont choisi de prendre la maison.

Liste des points de vente

Chaudière-Appalaches : Desjardins;

Saint-Georges secteur Est : Accommodation 7-23, Accommodation M’as-tu Vu, Boucherie Alimentation Idéale, Dépanneur Express 147, Dépanneur l'Escale, Familiprix -Carrefour Saint-Georges, IGA Famille Rodrigue & Groleau, Dépanneur Shell 107e, Le Grand Marché, Métro Laval Veilleux, Salon Sylvio Paquet, Tabagie Florentine;

Saint-Georges secteur Ouest : Association des Familles Monoparentales, Coop Alliance BMR, Dépanneur L. Lagueux, Gaz Bar Bérubé, IGA Rodrigue & Filles, Pharmacie Brunet;

Saint-Georges secteur Saint-Jean : Alimentation Paquet & Fils;

Beauceville : Dépanneur 646 et Dépanneur Lambert;

Notre-Dame-Des-Pins : Marché des Pins;

Saint-Benoît-Labre : Gaz Bar Saint-Benoît;

Saint-Côme-Linière : Garage Serge Poulin;

Saint-Éphrem-de-Beauce : Dépanneur l’Essence’Tiel;

Saint-Gédéon-de-Beauce : Dépanneur C. Lessard;

Saint-Martin : Alimentation Quirion;

Saint-Prosper : Marché Abénakis, Marché du Village;

Saint-Zacharie : Cado Gaz.

Vous pouvez également vous les procurer en ligne au : www.moissonbeauce.qc.ca/maison-moisson-beauce.html ainsi que dans les Desjardins, à la Maison Moisson Beauce et au bureau de l'organisme.

