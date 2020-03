Le déménagement résidentiel interurbain au Québec

Qu’est-ce que le déménagement interurbain? Il s’agit non seulement de changer de résidence, mais surtout de changer de ville. Au Québec, chaque année, près de 250 000 ménages déménagent le 1er juillet et bon nombre d’entre eux changent de ville. Il existe une tradition québécoise voulant que les déménagements résidentiels se fassent principalement le 1er juillet, jour de la fête du Canada. En effet, bien qu’aucune loi n’existe à cet effet, les baux de logement se terminent généralement en juillet.

Pourquoi les gens déménagent-ils?

Le déménagement interurbain est souvent causé par un changement d’emploi ou le début d’un nouveau programme d’études qui obligent le ménage ou l’étudiant à changer de ville. Aussi, il peut être causé par le désir d’avoir une plus grande propriété (parfois parce qu’un nouvel enfant s’ajoute à la famille), et donc de s’éloigner des grands centres pour aller en région, où les maisons sont moins chères et l’espace est plus grand. Au contraire, certaines personnes ayant longtemps vécu en région souhaitent parfois se rapprocher des grands centres et de leur effervescence culturelle et sociale. Il est assez rare que les gens déménagent à cause d’un voisinage dérangeant, il s’agit souvent simplement d’une question de changement de mode de vie.

Quels frais prévoir lors d’un déménagement interurbain?

Si vous décidez de faire appel à des déménageurs pour vous aider, plusieurs frais de base seront à prévoir. Par exemple, n’oubliez pas que les tarifs augmentent systématiquement le 1er juillet. Pour économiser, vous pouvez tenter de déménager une autre journée. S’il vous est impossible de choisir une autre journée, réservez vos déménageurs à l’avance, car la demande sera forte pour cette journée. Sachez qu’un déménageur coûte en moyenne 100 à 135 $ de l’heure, selon l’entreprise. Cependant, il est possible que le coût soit plus grand pour un déménagement interurbain. Tout dépend du nombre de kilomètres devant être parcouru par les déménageurs. Parfois, ceux-ci feront affaire avec une entreprise contractuelle pour les aider. Si c’est le cas, assurez-vous de savoir qui s’occupera de régler les réclamations, le cas échéant. Assurez-vous également de savoir à l’avance qui sera responsable du déchargement des boîtes et des appareils électroménagers.

Si vous optez plutôt pour un déménagement en famille et entre amis, il y aura tout de même des frais encourus. D’abord, si vous avez une maison entière à déménager, il vous faudra louer un camion, ce qui peut coûter environ 120 $ pour un bloc de sept heures. Encore une fois, prenez-vous d’avance pour louer votre camion si vous comptez déménager le 1er juillet ou à une date près du 1er juillet. Ensuite, n’oubliez pas de vous procurer une assurance sans franchise pour la location du véhicule de déménagement interurbain. Vous pouvez louer des chariots et des diables, en plus du camion, pour vous aider. Finalement, si vous voulez que votre déménagement se déroule dans les règles de l’art, vous devrez payer la pizza et la bière à vos amis et à votre famille pour les remercier de leur aide.