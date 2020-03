Une activité sucrée pour les Rendez-vous d'hiver de Beauceville

Pour la dernière activité des Rendez-vous d’hiver Beauce Auto Ford Lincoln 2020, toute la famille est invitée ce dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 pour le Rendez-vous « Temps des sucres » Menuiserox.

L’évènement se déroulera dans le stationnement de Place Beauceville. Il y aura une cabane à sucre avec de la tire sur neige, une compétition de bûcherons amicale et familiale, un spectacle folklorique avec la violoneuse, Patricia Marcoux et bien plus. Il y aura des portes ouvertes de la Télévision communautaire de Beauceville et du local du Cercle de Fermières de Beauceville au deuxième étage de Place Beauceville lors de cet après-midi.