COVID-19 : Un total de 473 personnes ont été testées en Chaudière-Appalaches

Le CISSS de Chaudière-Appalaches a ouvert sa clinique désignée le mercredi 11 mars. Un total de 473 personnes ont été testées, dont 270 tests négatifs et 6 de positifs.

La clinique désignée COVID-19 a reçu 101 personnes, réparties comme suit :

· 89 à la clinique de dépistage – service à l’auto du Centre Paul-Gilbert à Lévis

· 12 à la clinique de dépistage – service à l’auto à l’Hôpital de Saint-Georges

Aujourd’hui, une 3e clinique de dépistage avec service à l’auto a été ouverte à l’Hôpital de Thetford. La clinique est ouverte de 8 h à 20 h sur rendez-vous.

Au Québec, à ce jour, il y a 139 cas confirmés de COVID‑19, dont 1 personne décédée et 1 personne guérie. En Chaudière-Appalaches, on compte maintenant six cas.