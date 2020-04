La Grande Collecte annuelle de Moisson Beauce sera virtuelle

Pour respecter les consignes maintes fois répétées par les autorités publiques sur la propagation de la COVID-19 et ne pas accroître l'achalandage dans les épiceries où se tenaient habituellement les collectes de denrées, la banque alimentaire Moisson Beauce organise sa Grande collecte annuelle sur une base virtuelle.

En effet, seuls les dons en argent seront recueillis avec un objectif de 25 000$ et c'est le conteur beauceron Alexis Roy qui a accepté d'en être le porte-parole officiel cette année.

L'organisme a développé une application Web (https://moissonbeauce.qc.ca/campaigns/la-grande-collecte) afin de recueillir les sommes qui seront réinvesties en achat de denrées pour répondre aux demandes qui ont triplées depuis le début de la crise du coronavirus.

En temps normal, Moisson Beauce distribue des denrées à près de 12 000 personnes par mois. Em mars, ce chiffre a grimpé à plus de 16 000 et la directrice générale de l'organisme, Nicole Jacques, prévoit que la demande sera encore plus grande en avril.

Ainsi, lors de la première semaine de la crise, les demandes urgentes de paniers alimentaires étaient de 35. La semaine dernière, elles avaient atteint 173. Dans la MRC Robert-Cliche, les familles desservies sont passées de 113 à 156; pour Thetford-Mines, de 90 à 145.

« Je n'ai jamais vu cela en 12 ans de services », a confié Mme Jacques en entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

De plus, comme la banque alimentaire assure la distribution par l’entremise de 61 organismes communautaires accrédités des régions de Chaudière-Appalaches et du Granit, le réseau a été réduit au tiers de sa capacité (18) dès la première semaine de la pandémie puisque plusieurs ont dû cesser leurs activités parce que les bénévoles étaient en grande majorité des personnes de 70 ans et plus!

La situation s'est améliorée depuis alors que 35 groupes sont présentement actifs et peuvent assurer la distribution aux familles dans le besoin qui sont de plus en plus nombreuses.

La directrice générale a bien hâte également que les sommes promises par les divers paliers de gouvernement pour venir en aide aux banques alimentaires arrivent bientôt car son organisme doit piger dans ses réserves financières pour s'approvisionner car les denrées des fournisseurs habituels ne représentent plus que le tiers de ce qu'elles étaient avant la crise.

La Banque alimentaire Moisson Beauce, organisme de bienfaisance, œuvre depuis plus de 25 ans pour le respect du droit fondamental à se nourrir. Chaque mois, ce sont 11 669 personnes qui reçoivent de l’aide alimentaire dont 31% sont des enfants. Grâce à ses programmes de récupération, de tri, de transformation et de redistribution, l’organisme a distribué en 2019 près de 740 mille kg de denrées et autres produits essentiels, représentant une valeur monétaire de près de 4,7 millions de dollars, par l’entremise des 61 organismes communautaires accrédités des régions de Chaudière-Appalaches et du Granit. Moisson Beauce est financée et approvisionnée essentiellement par des dons. Ses opérations sont rendues possibles grâce à la collaboration de ses nombreux bénévoles qui ont donné plus de 12 705 heures au cours de la dernière année, représentant une valeur de 173 410$.