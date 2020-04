Quoi faire pendant le confinement ?

Dans la vie de tous les jours, nous ne cessons de nous dire que l’on manque de temps pour faire tout ce que l’on voudrait. Depuis le début du confinement, plusieurs d’entre nous se retrouvent avec bien plus de temps qu’ils ne l’auraient cru et peuvent se retrouver à culpabiliser de ne pas être actif et d’être performant. Par contre, si l’on décide de prendre la chose positivement, il est enfin possible pour vous de faire des choses que normalement on n’a pas le temps de faire et qui sont utiles.

Voici des suggestions faites par CAA-Québec :

1- Faites l’inventaire de vos biens

On devine votre excitation. Il s’agit de faire le tour de votre domicile et de dresser une liste précise de l’ensemble de vos biens, avec la valeur approximative de chacun. Cet inventaire a plusieurs vertus, dont celle de faciliter le processus de réclamation si un malheur survient. Il permet aussi de faire une estimation réaliste du montant de la couverture d’assurance dont vous avez besoin. Devant cette belle motivation, voici quelques trucs pour vous faciliter la vie.

2- Protégez vos données

Maintenant que vous avez l’inventaire de vos biens et que vous avez une couverture d’assurance habitation adéquate, c’est le moment de penser à cette chose qu’aucune compagnie d’assurances ne pourra remplacer : le contenu de votre disque dur. Pour éviter de tout perdre, à la suite d’un vol ou d’un incendie, faites une copie de sauvegarde de vos données dans le nuage ou sur un disque dur externe que vous entreposerez chez un parent, un ami ou au bureau. Tant qu’à y être, incluez l’inventaire de vos biens dans votre sauvegarde !

3- Lavez votre véhicule

C’est le moment de succomber à une « rage-ménage », d’autant plus qu’après l’hiver, les voitures ont généralement triste mine. Pour un maximum d’agrément et d’efficacité, faites de cette tâche votre exercice physique quotidien en frottant les plaques de calcium sur vos tapis avec une brosse, de l’eau et du vinaigre. Un pur plaisir ! À défaut d’une rage-ménage en bonne et due forme, rappelez-vous qu’il est important de désinfecter votre véhicule lorsque vous sortez faire des courses, en particulier les endroits que vous touchez avec vos mains. De l’eau savonneuse ou des lingettes désinfectantes conviennent, mais n’oubliez pas de rincer et d’essuyer rapidement toutes les surfaces.

4- Faites l’entretien de votre véhicule

D’ici à votre prochaine visite au garage, c’est une bonne idée de faire quelques entretiens vous-même. Vérifiez dans votre manuel du propriétaire.

5- Lisez le manuel du propriétaire de votre véhicule

Le manuel du propriétaire contient des informations très importantes, notamment sur le fonctionnement de votre système multimédia ou sur certaines particularités des systèmes d’assistance à la conduite, comme le régulateur de vitesse adaptatif. Vous y trouverez aussi des notions sur l’entretien.

6- Faites les 12 travaux… d’entretien de la maison

Après avoir écouté pour la énième fois la reprise du célèbre dessin animé, c’est à vous de jouer. César a préparé pour vous une liste de travaux d’entretien saisonnier et il n’est pas nécessaire, contrairement au célèbre film d’Astérix, d’être un dieu pour les réussir. Dans la liste, pensez à vérifier les détecteurs de fumée ou à inspecter les scellants extérieurs lors du nettoyage des gouttières.

7- Rêvassez à votre prochain voyage

Ce n’est pas parce qu’on est en confinement qu’on doit confiner nos rêves. La Santé publique n’a émis aucune restriction quant à la planification des voyages futurs… ce serait même, selon certains, un excellent moyen de garder le moral ! Feuilletez les brochures, sortez vos guides de voyage, planifiez votre itinéraire ! Il est aussi possible de réserver pour des voyages à plus long terme.

8- Prenez des nouvelles de votre agent de voyage !

Les conseillers en voyage ont travaillé très fort pour rapatrier d’urgence des centaines de voyageurs. Vous avez un agent de voyages ? Prenez de ses nouvelles, discutez de vos projets ! On ne peut pas voyager actuellement, mais on peut certainement rêver ! N’hésitez pas à les appeler !

9- Vérifiez votre couverture d’assurance voyage

Certains sont assurés « au bureau », d’autres se fient aux assurances de leurs cartes de crédit. Il est fort possible que ces assurances soient convenables. Mais avez-vous pris le temps de vérifier ? Sortez vos contrats et examinez-les, notamment, la durée maximale de la couverture, les personnes de votre famille qui peuvent être couvertes, les montants maximums qui sont remboursés, etc.

10- Prenez du temps avec vos proches

Appelez grand-maman. Faites un pique-nique dans le salon, regardez un film, tout le monde ensemble, en dessous de la grosse couverte. Il faut l’admettre, on néglige trop souvent de passer du bon temps avec nos proches. Pour ça aussi, c’est le temps ou jamais.