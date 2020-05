L'Havre l'Éclaircie est toujours présent pour les femmes et les enfants

La maison d’aide et d’hébergement Havre l’Éclaircie, a tout fait pour continuer d’offrir ses services aux femmes et aux enfants victimes de violence conjugale et ce, en toute sécurité pour leur santé.

L’organisme souhaite rassurer les femmes qui auraient besoin de ses services à l’effet que la maison est ouverte et que ses intervenantes sont là pour les aider à se soustraire de la violence conjugale malgré la situation particulière dans laquelle nous nous retrouvons.

Des nouvelles mesures sanitaires ont été instaurées dans les maisons d’hébergement et de nouveaux moyens ont été mis en place pour aider les femmes victimes de violence conjugale qui ne pourraient téléphoner à joindre des ressources. À cet égard, la collaboration des commerces essentiels a été sollicitée, telle que les pharmacies et les épiceries.

De plus, pour éviter la propagation du virus et ainsi protéger la santé des femmes déjà présentes dans la maison et celle de l’équipe de travail, un lieu alternatif a été trouvé pour permettre aux femmes qui présentent des symptômes et qui tentent de fuir la violence conjugale de la faire tout en recevant de l’aide dont elles ont besoin.

« Nous souhaitons que toutes les femmes dirigées vers le lieu alternatif d’hébergement aient accès aux tests de dépistages, ce qui permettrait de réduire grandement la période de quarantaine et de les accueillir plus rapidement en maison. Cela ferait toute la différence pour ces femmes. »

En cette période difficile, il est important de trouver des moyens efficaces pour aider les femmes violentées, c’est pourquoi Havre l’Éclaircie presse le gouvernement d’ouvrir l’accès aux tests aux femmes victimes de violence qui demandent à être accueillie en maison d’hébergement.