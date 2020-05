« On va mettre en place un plan de dépistage plus massif », dit le Dr Horracio Arruda

La capacité de dépistage du coronavirus sera augmentée au Québec pour atteindre 14 000 tests quotidiens d'ici la fin de la semaine prochaine, a indiqué aujourd’hui le directeur national de la santé publique, le Dr Horracio Arruda.

«On va mettre en place un plan de dépistage plus massif, a souligné l’expert en santé publique. C’est en lien avec le déconfinement qui est graduel. Ça va nous permettre de porter un diagnostic plus précis sur ce qui se passe. Ce sera le cas particulièrement dans les régions qui sont très touchées. »

Quelque 6,000 tests sont effectués par jour actuellement, a ajouté M. Arruda, et 220,000 ont été effectuées jusqu’à maintenant.

« On va augmenter notre capacité de tester, d’enquêter, d’isoler et d’intervenir dans les cas ou les contacts dans les situations différentes. On isole les personnes atteintes pour éviter de propager le virus. C’est l’approche rechercher, investiguer, contenir. »

Plus de 2000 décès

Le directeur national de la santé publique a également annoncé que le Québec a dépassé la barre des 2000 décès reliés au COVID-19. Ainsi, 163 nouveaux décès ont été rapportés, ce qui porte le total à 2022.

Le Dr Horacio Arruda a cependant déclaré qu’il ne faut pas s’alarmer, parce qu’il s’agit de décès survenus durant tout le mois d’avril et pas uniquement le 30 avril.