Campagne de financement de 5 000 $ pour Parents d’Anges Beauce-Etchemins

La fête des mères est une journée difficile pour toutes les mamans ayant perdu un bébé en cours de grossesse ou à la naissance et qui n'auront jamais la chance de voir grandir leur enfant.

En mémoire de tous les petits anges qui n'auront pas eu la chance de grandir et en soutien aux parents en deuil de leur enfant, c'est donc virtuellement que Parents d’Anges Beauce-Etchemins a choisi de souligner la fête des mères par la tenue d’une marche virtuelle.

L’organisme avait l’habitude de tenir un brunch à cette occasion par les années passées. Toutefois, comme il est impossible de tenir des rassemblements ainsi que toute activité de financement dans l’immédiat, les administrateurs ont choisi cette nouvelle formule afin de recueillir des dons. Bien que notre organisme soit partiellement financé par le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC), le montant reçu ne nous permet pas de réaliser pleinement notre mission.

L’objectif est de recueillir un montant de 5000$ d’ici le 30 mai prochain. Tous les dons recueillis par l’organisme serviront à offrir des services gratuitement aux parents et leurs proches, notamment des rencontres individuelles et en couple, des ateliers thématiques et cafés-causeries, groupes de soutien, fête des anges annuelle, prêt de livres, marrainage, sensibilisation et formation sur le deuil périnatal.

À titre d’exemple, un don de 20$ nous permet de faire l’achat d’un livre sur le deuil périnatal pour prêt à nos membres. Un don de 50$ nous permet d’offrir gratuitement une rencontre individuelle à un parent en deuil. Un don de 75$ ou de 100$ nous permet de tenir un atelier thématique ou un café-causerie. Un don de 250$ nous permet de développer un groupe de soutien. 500$ nous permettent de former une marraine qui accompagnera des parents et 750$ nous permettent de tenir une journée de formation destinée aux intervenants. Quant à un don de 1000$, cela nous permet de tenir une activité annuelle telle que la Fête des anges.

La présente campagne de financement virtuelle a pour but de sensibiliser la communauté à la réalité du deuil périnatal et de permettre aux familles touchées de briser l’isolement et d’aider l’organisme à poursuivre sa mission d’offrir du soutien aux personnes touchées par le deuil périnatal et leurs proches en plus de sensibiliser la communauté à cette réalité.

Tous les dons de plus de 20$ permettront d’obtenir un reçu pour dons de charité aux fins d’impôts.

Pour plus de détails, il est possible de consulter le site internet de l’organisme (www.parentsdanges.com/don) ou encore sur le profil de l’organisme sur Canadon.

Il est également possible de vous procurer une bougie à l’effigie de l’organisme portant la mention : « Douce lueur pour apaiser le cœur » offerte au coût de 20$ ou encore une bougie personnalisée avec une photo de votre petit ange ainsi que son nom et la date de son décès. Celle-ci est offerte au coût de 25$ sur le site internet de l’organisme . Pour plus d’informations, contactez Mélanie Veilleux (418-957-2060 ou [email protected]).