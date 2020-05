Les députés de Beauce solidaires envers les organismes

Les députés provinciaux de Beauce ont offert plus de 80 000 $ supplémentaire en aide financière à la banque alimentaire Moisson Beauce. Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, et le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, avaient déjà distribué plus de 187 200 $ à différents organismes de la région œuvrant en aide alimentaire et auprès de la population plus vulnérable.

« Depuis le début de la pandémie, nous sommes restés proches de nos organismes communautaires de la Beauce particulièrement pour les services d’aide alimentaire. Nous voulions que chaque citoyen puisse avoir un repas sur la table. Ces aides financières supplémentaires provenant de notre gouvernement ont permis d’offrir un soutien à des centaines de concitoyens. Nous allons demeurer vigilants pour la suite ».- Samuel Poulin, député de Beauce-Sud.

Selon la directrice générale de Moisson Beauce, les demandes d’aide alimentaire ont doublé du volume habituel.

Voici les sommes :

80 000 $ en aide financière à Moisson Beauce. (Provenant de différentes sources gouvernementales).

51 000 $ en aide discrétionnaire à plus de 40 organismes provenant des députés de Beauce-Sud et Beauce-Nord.

136 200 $ pour la Beauce du Fonds d’aide d’urgence pour les organismes communautaires.

« Dès les premiers jours de la pandémie, nous avons établi des contacts avec nos organismes afin de s’assurer qu’ils puissent bonifier les services face à la demande qui était à venir. Que ce soit dans les grandes ou les plus petites municipalités, il fallait s’assurer que nos citoyens ne manquent de rien. Grâce à l’expertise des organismes et l’apport de nombreux bénévoles, nous avons été en mesure d’appuyer de façon significative tout un chacun dans une période difficile ». - Luc Provençal, député de Beauce-Nord.