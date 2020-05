La Maison de la Famille Beauce-Etchemins propage la joie à domicile

Voir la galerie de photos

Tout comme plusieurs organismes, la Maison de la Famille Beauce-Etchemins a trouvé des manières alternatives pour continuer à offrir ses services et soutenir les familles de la région dans le contexte actuel. Dans le cadre de la Semaine québécoise de la famille qui se déroule du 10 au 17 mai 2020, la Maison de la Famille va à leur rencontre à leur domicile. Musique, danse, animation colorée et surprises sont offertes par la même occasion.

« En début de semaine, l’équipe de la MFBE a offert une visite à l’extérieur de plusieurs domiciles pour danser et chanter avec plus de 74 enfants et leurs parents. Cette animation innovatrice se veut ludique auprès des enfants 0-12 ans pour souligner la Semaine québécoise de la famille et leur amener un brin de soleil dans une période de confinement. Chaque famille ayant manifesté l’intérêt d’accueillir les animatrices reçoit également une surprise, soit des jouets extérieurs pour les enfants. »

Également, la MFBE est demeurée très active au cours des dernières semaines afin d’adapter ses services en respectant les normes de sécurité. Les activités prennent maintenant différentes formes, soit par le Web ou par téléphone et s’adressent tant aux enfants qu’à leurs parents :

• Aide aux devoirs

• Histoires animées

• Capsules vidéo

• Groupes Web

• Animations d’activités thématiques (livraison de trousses de matériel)

• Interventions téléphoniques

• Droits d’accès supervisés