Quels sont les organismes de soutien disponibles malgré la COVID-19 ? 

Alors que l’Appui pour les proches aidants lance une campagne nationale destinée à rappeler aux proches aidants qu’ils peuvent solliciter de l’aide de la part des organismes de soutien, et ce même en période de pandémie, l’Appui Chaudière-Appalaches fait le point sur les services encore disponibles dans la région.

Face à la pandémie, certains proches aidants ont été coupés des services qui étaient offerts et la situation peut être difficile à gérer pour eux. Des services de soutien et d'accompagnement continuent de fonctionner et des organismes ont pu se réinventer pour offrir leur aide aux personnes en ayant besoin.

Les personnes intéressées par ces associations peuvent également contacter le service Info-aidant, déployé par l’Appui, pour faire le point sur les services dont elles peuvent bénéficier au jour le jour.

Info-aidant est une plateforme d’écoute, d’information et de référence. Ce service, confidentiel et gratuit, s’adresse aux proches aidants et à leur entourage, aux intervenants et aux professionnels de la santé. Les conseillères et conseillers du service Info-aidant sont formés pour répondre aux questionnements des proches aidants et peuvent notamment les accompagner dans leur besoin de soutien psychosocial en période de pandémie.

Pour faire face à la hausse des besoins, le service Info-aidant est disponible tous les jours de la semaine. En effet, le service Info-aidant a été sollicité près de 60 % de plus en avril que le mois dernier, les proches aidants ayant un besoin de plus en plus important d’écoute et d’information face à la COVID-19.