Comment bien choisir son Barbecue ?

Que ne donnerait-on pas pour avoir chez soi un bon barbecue pour cuire ses aliments, surtout en cette période de confinement ! Qu’il s’agisse d’un barbecue gaz ou d’un barbecue charbon, l’important est de bien opérer son choix en tenant compte des modèles proposés sur le marché et de quelques critères de sélection non négligeables. Optez pour le type de barbecue que vous souhaitez et qui saura répondre à vos attentes. Pour y parvenir, trouvez ici des informations qui vous aideront dans le choix de votre barbecue.

Les différents critères de sélection de votre barbecue

Détenir un bon barbecue, c’est se faire plaisir à soi et à ses proches le temps d’un week-end ou le temps d’un événement spécial. Et les évènements spéciaux, chez soi, avec ses proches, nous en avons beaucoup en ce moment puisque la pandémie de Covid-19 nous oblige à rester chez soi. Vous ne pouvez toutefois vous offrir ce plaisir que si vous avez le meilleur des barbecues. Alors, comment choisir ?

La taille et le poids : il est important de déterminer l’emplacement où vous souhaitez mettre votre barbecue avant de procéder à son achat. En dehors de l’emplacement, tenez compte également du nombre de personnes que vous invitez souvent. Les barbecues à gaz ou à charbon peuvent être installés dans le jardin ou à l’air libre. La taille de la surface de cuisson compte également dans les éléments à prioriser pour l’achat de votre barbecue. Plus la taille de l’appareil est grande, plus vous gagnerez un temps considérable à cuire vos aliments.

Le mode de cuisson : ce critère compte pour l’achat de votre barbecue tant pour la rapidité, la montée de la température que pour le système d’allumage. Avec par exemple un modèle à gaz et un modèle électrique, vous êtes certains d’avoir une saveur parfaitement neutre. En ce qui concerne la cuisson au charbon, il vous suffirait de régler la grille du barbecue à une hauteur d’environ 10 cm. Ceci empêchera la graisse et le jus de viande de couler sur la braise et vous obtiendrez à la fin de la cuisson un bon goût. Notons par ailleurs que certains utilisateurs sont sceptiques face à l’utilisation du barbecue à gaz puisque la flamme des brûleurs est invisible. Ils craignent donc une éventuelle explosion, ce qui n'arrive quand même pas.

L’allumage : pour toute personne faisant usage régulier du barbecue, les modèles à gaz et électriques leurs seront bien utiles. Il suffit d’actionner simplement un bouton pour allumer l’appareil. Cette fonctionnalité est rapide et pratique et constitue également un élément capital dans le choix de votre barbecue.

Quant aux modèles à charbon, certains sont équipés d’une soufflerie afin de rendre plus aisé l’allumage et permettre au charbon de bien embraser. D’autres modèles par contre disposent d’un allumage à gaz qui permet ainsi à la braise de vite se former. Découvrons à présent les différents types de barbecue.

Les différents types de barbecue

Vous n’êtes pas sans savoir que vous trouverez sur le marché une variété de barbecue. Il en existe trois différentes sortes : au bois, à gaz ou électrique. Chaque type présente aussi bien des avantages que des inconvénients.

Le barbecue au charbon

Le barbecue au bois ou au charbon est l’idéal qu’il vous faut si vous êtes à la recherche de saveurs uniques et authentiques. Sa taille varie en fonction du modèle, il constitue un appareil intemporel qui ne saurait se démoder avec le temps compte tenu du goût original et distinctif qu’il apporte à votre met. Le barbecue traditionnel est très économique et apporte une petite touche de convivialité entre vos amis, votre famille et vous. Cependant il est indispensable d’avoir une bonne maitrise de son allumage. Il produit beaucoup de fumée ce qui n’est pas étonnant d’ailleurs. Aussi, la cuisson de votre aliment prend plus temps qu’il ne faut. Il faut noter que le barbecue au bois n’est destiné que pour une utilisation à l’extérieur.

Le barbecue électrique

Le barbecue électrique est pratique et facile à utiliser. Contrairement au barbecue traditionnel, ce dernier est destiné pour une utilisation à l’interne comme à l’externe. Résistant et facile à régler, il vous offre la possibilité de cuire vos grillades et un laps de temps. Le barbecue électrique est léger et facile à déplacer, le seul souci se trouve au niveau de l’alimentation. Pour l’allumer assurez-vous d’avoir une prise électrique pas loin de l’emplacement où vous l’avez mis. Vous pourrez simplement vous procurer une rallonge si la prise n’est pas proche de l’appareil.

Le barbecue à gaz

Le bbq à gaz donne un parfait rendu en matière de cuisson. Installé sur chariot, il ne peut fonctionner qu’avec le propane ou le butane. Une fois en marche, la cuve dont il dispose se rempli de pierre de lave afin de permettre à la chaleur de se propager pour une température instantanée qui monte très rapidement afin de favoriser une bonne cuisson, rapide et homogène des aliments. Le barbecue à gaz est équipé d’un tournebroche, d’une plancha ainsi que d’un couvercle. Il est facile à utiliser, mais se trouve être beaucoup plus encombrant que le barbecue électrique. Après chaque utilisation, vous devez vider le bac qui sert à récupérer les graisses. Assurez-vous également de bien fermer la bouteille de gaz après chaque utilisation. Tout ceci peut s’avérer parfois gênant et encombrant.

Les accessoires nécessaires pour un barbecue

Les accessoires diffèrent en fonction du type de barbecue et d’autres en fonction de la marque. Ils ont pour rôles de vous permettre de profiter au maximum et pleinement de votre appareil ou d’ajouter des fonctionnalités, dont vous risquez d’avoir besoin pour certains plats particuliers. Il s’agit par exemple des pinces, des spatules, de la cuve, du kit de rôtisserie, du fumoir, du rehausseur, du poêle à paella, du poêle à pop-corn, du panier à légume, du panier à brochettes du fumoir et de la grille. Il y a également les piques en métal planches de découpe, les supports, les pares vent, etc.

Le budget

Il est le plus important de tous, car il déterminera la qualité de votre appareil et par conséquent la qualité de vos cuissons et de vos grillades. Il serait judicieux d’investir dans l’achat d’un barbecue performant. Optez donc pour des marques tendance et à la mode afin d’avoir un bon retour sur investissement après l’achat. Vous en aurez ainsi pour votre compte selon le type de barbecue que vous auriez choisi d’acheter. Pour un barbecue à charbon ou traditionnel, prévoyez entre 25 à 300 dollars, 40 à 400 dollars pour un barbecue électrique et 80 à 4000 dollars pour un barbecue à gaz.

Une fois que vous auriez acquis et que vous serez prêts à en profiter chaque jour de confinement ou le climat s’y prête, veillez à bien l’entretenir et à toujours le maintenir propre, cela vous permettra d'en jouir au maximum. Pour le nettoyage de votre appareil, servez-vous d’une brosse et d’un nettoyant pour frotter les parties recouvertes de suie. Vider régulièrement et après chaque utilisation le bac à cendre afin de vous assurer une bonne hygiène alimentaire. Et surtout, préparez-vous à profiter d’un bel été, confiné ou pas !