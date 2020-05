Entretien et réparation de climatisations et chauffages

L’entretien de vos climatisations et de vos systèmes de chauffages fait partie de la maintenance préventive de vos installations. Il doit être fait une ou deux fois l’an. Adressez-vous au meilleur prestataire du secteur à Montréal, Climatisation solutionair. Un technicien frigoriste s’occupera de faire un entretien régulier de vos installations, d’assainir votre environnement ambiant et de rendre l’air que vous respirez sain. Pour vos réparations ou maintenances correctives, une équipe de techniciens passionnés est disponible pour vous servir 24 h/24.

Une équipe très professionnelle

L’entretien et la réparation des systèmes de climatisations et de chauffages sont deux tâches bien distinctes qui nécessitent l’intervention d’un artisan professionnel. Chez Climatisation Solutionair, les artisans sont agréés et aptes à vous fournir un service de qualité. Ils ont en effet suivi un cursus classique de formation de technicien frigoriste. Généralement, ils font au prime abord une inspection totale du climatiseur ou de l’équipement de chauffage. Le diagnostic qui en découlera sera donc sans appel. Ce sont des artisans qui ont une maîtrise parfaite des différentes marques (Mitsubishi, Hyasu, L.G, Hitachi, Panasonic, General, Fujitsu, Atlantic, Daikin, etc.) et modèles de climatiseurs ou de système de chauffage. Leur certification ne les dispense pas de consulter les notices qui accompagnent chaque équipement sur lequel ils doivent effectuer une maintenance préventive ou corrective. Cette précaution évite tout risque de fuite de fluide frigorigène très nocif pour la couche d’ozone.

Entretien et réparation de thermopompes et climatisation

Le climatiseur et la thermopompe sont les deux indispensables pour maintenir dans votre chambre une température ambiante vivable. En été comme en hiver, le climatiseur passera de sa fonction de climatisation à sa fonction d’équipement de chauffage. La thermopompe quant à elle joue un rôle de régulateur de la température de votre intérieur. C’est une solution alternative très en vogue à l’utilisation du climatiseur. Ces deux équipements d’intérieur doivent faire l’objet d’un entretien minutieux et régulier pour éviter tout désagrément inattendu pendant l’hiver par exemple. De plus, une négligence de ces équipements aura tendance à ralentir leurs performances et une surconsommation. Cette dernière augmentera à coup sûr votre facture d’électricité dans l’ordre de 30 %.

En confiant l’entretien et la réparation de ces deux équipements impliqués dans le système de climatisation et de chauffage aux professionnels de Climatisation Solutionair, vous avez l’assurance :

D’une diminution de la fréquence des pannes liées à la climatisation et au chauffage de votre maison ou de vos bureaux ;

D’un fonctionnement optimal et d’une rallonge de la durée de vie des équipements ;

D’un climat intérieur de bonne qualité ;

D’une réduction drastique des dépenses fréquemment consenties dans les réparations répétitives ;

D’un confort de vie sans nul autre pareil ;

D’une conservation de la garantie du fabricant qui ne pourra en aucun cas évoquer une négligence de l’utilisateur.

Entretien et réparation de climatisation mural

Discret et très esthétique, c’est le climatiseur parfait qu’il vous faut au bureau et chez vous à domicile. Il est très silencieux, livré sous plusieurs coloris, fixé au mur et se confond aisément au décor. Ce type d’équipement proposé, installé, entretenu et réparé par les spécialistes de Climatisation Solutionair à Montréal allie performance et efficacité énergétique. Il est donc important de faire recours au technicien Climatisation Solutionair qui vous a fourni le climatiseur et avec qui vous avez un contrat d’entretien. Ainsi, sur une base régulière (1 ou 2 fois l’an), l’artisan fera un check-up complet de votre équipement mural, contrôlera la température, les conditions de sécurité et d’automatisme de l’équipement, etc. Il se chargera de nettoyer la boîte électrique, de réviser les connexions, de dépoussiérer l’équipement, de nettoyer le drain, les pièces externes et internes, les filtres intérieurs, etc.

Néanmoins, un climatiseur, même entretenu, peut souffrir de certains désagréments comme un refus de démarrer, un écoulement d’eau provenant de la climatisation, un gel du climatiseur, un bruit inhabituel, de l’air sortant du climatiseur qui n’est ni chaud ni froid. Toutes ces petites pannes peuvent installer votre maison ou les locaux de vos bureaux dans un inconfort total. À Montréal, faites appel à votre technicien Climatisation Solutionair. Il se fera un plaisir d’apaiser, et ce définitivement vos soucis liés à votre climatiseur mural.

Entretien et réparation de climatisation central

C’est l’appareil de climatisation dont il faut s’équiper quand on ne dispose pas de beaucoup de moyens. Sa constitution lui permet d’assurer la climatisation de votre logement en entier. Il s’agit d’une solution tout-en-un qui doit être entretenue régulièrement si vous voulez jouir de votre investissement et de ses hautes performances pendant un long moment. À l’approche de l’été par exemple vous devez faire appel au spécialiste qui a fait l’installation de l’équipement. Avec lui, vous disposez d’un contrat d’entretien qui, s’il n’est pas expiré, vous permet de l’appeler afin qu’il procède au dépoussiérage des pièces internes du climatiseur central. Il passera aussi le condensateur à l’épreuve de l’aspirateur. Si, en dépit de cet entretien régulier, votre climatiseur central tombe en panne, faites appel au professionnel Climatisation Solutionair basé à Montréal.

Entretien et réparation de thermopompe murale

Pour ceux qui ont envie d’essayer une autre façon de refroidir ou de réchauffer leurs maisons ou leurs bureaux, la thermopompe murale est à tout point de vue l’équipement qu’il vous faut. Les techniciens de Climatisation Solutionair assurent pour vous l’installation et réparation entretien de thermopompe mural à Montréal. Grâce à sa valve réversible, vous n’aurez aucun souci à affronter ni les affres de l’hiver ni la chaleur de l’été. L’entretien de cet équipement n’est en aucun cas difficile. Et c’est au technicien de le faire pour un rendement optimal. Le professionnel qu’il est procèdera à un nettoyage mensuel du filtre jetable contre un nettoyage bimestriel pour le filtre électrostatique. Celui jetable devra être remplacé sur une base semestrielle. L’entretien de la thermopompe mural passe aussi par le nettoyage du ventilateur, de la grille, du serpentin, etc.

Lorsqu’en dépit des petits soins que vous administrez à la thermopompe murale, elle vous fait des siennes, vous devez faire appel au technicien qui vous a installé l’équipement. Veillez à ce que votre contrat d’entretien soit toujours valide. Il pourra ainsi réparer votre thermopompe murale lorsque son système de chauffage est défaillant ou lorsque le système de climatisation ne produit plus de l’air frais, faites vite appel au professionnel du métier. Chez Climatisation Solutionair, il n’y a que les meilleurs qui viendront à bout de vos déboires avec ces merveilles de performances, très écologiques.

Entretien et réparation de thermopompe centrale

Selon la configuration des locaux de votre entreprise ou celles des différentes chambres de votre maison, faites confiance aux experts de Climatisation Solutionair. L’adoption d’une thermopompe centrale est une solution très économique et respectueuse des nouvelles normes écologiques. En effet, avec une très petite consommation, votre thermopompe est capable de diffuser la chaleur ou la fraîcheur dans tous les locaux de votre domicile ou commerce. Les multiples conduits qui relient les chambres à la centrale permettent un tel résultat.

Dans le contrat d’entretien de votre thermopompe centrale, le technicien spécialiste des thermopompes fera un diagnostic complet et un entretien, si besoin est, de l’équipement de façon annuelle. L’inspection révèle l’existence ou non de bouchon dans les filtres et de la nécessité de leur remplacement ou non, l’existence de moisissures, de blocage de conduit ou d’une consommation excessive occasionnée par une défaillance quelconque de l’équipement. Faites également confiance aux experts pour réparer tous les types de pannes dues à une négligence d’entretien ou à une défaillance de votre système de refroidissement ou de chauffage.

Air confiné et sain

En cette période de la pandémie Covid-19, les experts de Climatisation Solutionnair vous assisteront avec plaisir et professionnalisme. Ils sont très réactifs. Généralement, ils seront présents chez vous dans les 30 minutes qui suivent votre appel. Si votre contrat d’entretien est toujours valide, ils vous accorderont tout leur temps en priorité. Aussi, étant donné que vous vous déplacez moins et que vous avez peut-être transformé votre maison en votre lieu de travail, il est important que l’environnement y soit sain. L’air extérieur étant malsain en cette période de pandémie, vous devez veiller à l’assainissement de l’air ambiant de votre demeure. Faites changer vos filtres qui empêcheront à coup sûr les impuretés, les pollens, les bactéries ou encore le Coronavirus de s’infiltrer dans l’air que vous respirez. Profitez également des prix promotionnels offerts par les professionnels de Climatisation Solutionair en ce temps de nettoyage du printemps pour surtout éviter la propagation du virus. Prévu pour durer au plus 6 semaines, c’est le moment de rattraper le coup, de prendre rendez-vous et de faire assainir votre milieu de vie par un professionnel expert de son domaine au plus vite. Ils procèderont ainsi en un jour :