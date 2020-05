Medryck Lagrange est déterminé à venir en aide aux enfants atteints du cancer

À seulement 12 ans, Medryck Lagrange, de Notre-Dame-des Pins, est déjà bien familier avec le cancer, même s'il n'est pas affligé lui-même de cette terrible maladie.

Non, ce sont plutôt les gens autour du jeune adolescent, qui terminera son primaire en juin à l'école L'Éco-Pin, qui en sont affectés, comme les plus de 220 000 Canadiens qui recevront un diagnostic de cancer cette année. De ce nombre, plus de 80 000 en mourront.

C'est ce qui est arrivé il y a quatre ans alors qu'une collègue de classe et amie proche de Medryck est décédée d'un cancer à seulement 7 ans. Et la semaine dernière, c'est le frère de cette jeune élève qui a succombé du même type de cancer. Il n'avait que 9 ans... On ne peut qu'imaginer le niveau de peine et de douleur des parents de voir ainsi disparaître ses enfants à un si jeune âge.

S'il a été affecté par la mort de son amie de classe, Medryck Lagrange l'a été également par le cancer du sein que sa grand-mère a dû combattre.

C'est pourquoi, il voulait faire quelque chose pour aider ces enfants malades et leur famille. « Ma motivation est présente depuis trois ans », de dire simplement le garçon à EnBeauce.com par communication Messenger.

Il s'est donc inscrit cette année au Défi des têtes rasées Leucan dans le but d'amasser des fonds pour la cause. Peu de temps après avoir posé ce geste, le jeune frère de son amie d'école, qu'il savait être très malade et en fin de vie, « est allé rejoindre sa soeur », d'imager Medryck.

Cela le motive encore plus à se donner à fond. « On aurait pu organiser un lavage d'autos, des ventes de hot-dog et bien d'autres choses, mais à cause de la COVID-19, il faut concentrer les efforts sur les dons en ligne », fait remarquer Sylvie Poulin, la mère de Medryck qui le soutient dans sa démarche.

La dame, qui travaille étroitement avec les entreprises, lance d'ailleurs un appel particuliers aux entrepreneurs de s'associer à cette cause et de donner généreusement.

Pandémie oblige, le Défi des têtes rasées Leucan, qui en est à sa 20e édition, se tiendra virtuellement le 31 mai en organisant le rasage à la maison, en étant confinés, connectés et solidaires avec les enfants atteints de cancer.

Medryck Lagrange s'est fixé comme objectif d'amasser 1 500$ mais il veut faire « exploser » cette somme. Au moment de la rédaction de cet article en fin d'après-midi le samedi 23 mai, sa collecte avait atteint 1 840$, soit 122% de son objectif.

Il reste encore bien du temps d'ici le 31 mai pour faire progresser le montant. Vous pouvez vous rendre directement sur la page de Medryck Lagrange pour effectuer un don en cliquant simplement ici.