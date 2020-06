Parrainage Jeunesse sollicite l'aide du public pour remporter un grand prix de 20 000$

Du 1er au 30 juin, l’organisme Parrainage Jeunesse sollicite la générosité du grand public pour la campagne du Grand défi caritatif canadien. Chaque don effectué sur la plateforme Canadon ou sur le site Web déficaritatif.ca procurera une chance à l'organisme œuvrant en Beauce-Etchemins de remporter un grand prix de 20 000 $.

Pour les 25 premiers dons de plus de 20 $, Parrainage Jeunesse s’engage à remettre un masque communautaire à l’effigie de l’organisme et entièrement confectionné en Beauce.

« Cette campagne de financement se veut d’abord et avant tout de briser l’isolement en région en remettant des masques à notre clientèle jeunesse, nos bénévoles et même à quelques-uns de nos donateurs. De surcroît, tous les fonds amassés en juin nous aideront à réaliser notre mission soit de favoriser le mieux-être et le développement du plein potentiel des jeunes d’ici », de commenter Jean-François Fecteau, directeur par intérim.

Le tirage du grand prix se fera le jour de la fête du Canada le 1er juillet. « Grâce à la générosité dont fait preuve les Beaucerons, nous pourrions remporter ce lot de 20 000 $ afin d’améliorer et maintenir nos différents services : notre programme de parrainage pour les enfants de 3 à 17 ans, notre Service d’entraide Mamie-Soleil ou encore notre projet Ange Gardien favorisant la persévérance scolaire et la lutte contre l’intimidation dans les écoles. Ensemble, brisons l’isolement en Beauce-Etchemins », d'ajouter M. Fecteau.

Tous les dollars amassés en juin par Parrainage Jeunesse donneront automatiquement à l'organisme une participation au concours. Seuls les dons faits sur deficaritatif.ca ou sur le site Web canadadon.org permettent de participer au tirage du grand prix.

Pour de plus amples informations, on peut communiquer par téléphone (418 221-7123) ou encore visiter le site Web de Parrainage Jeunesse.