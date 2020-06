Choisissez une carrière en soin de la santé qui vous correspond 

Que ce soit au public ou au privé, de plus en plus d’établissements de santé ont recours aux agences pour recruter du personnel. Les avantages de travailler en agence sont nombreux. Le salaire est plus élevé et les horaires s'adaptent bien à la conciliation travail-famille.

Le meilleur choix pour les recrues

Si vous venez de terminer vos études, travailler en agence est le meilleur choix qui s’offre à vous. Même si vous n’avez pas d'expérience, une formation vous sera offerte pour bien commencer votre carrière dans les meilleures conditions possible.

L’avantage de travailler en agence, c'est de pouvoir choisir un milieu de pratique qui vous convient. Vous aurez l’occasion d’expérimenter de nouveaux défis dans des environnements de travail très variés. Vous aurez aussi acquis suffisamment d’expérience pour trouver le milieu de travail qui vous convient.

Parfait pour les voyageurs

Vous êtes amateurs de plein air? Travailler en agence peut vous permettre de découvrir le Québec en explorant des régions éloignées comme la Côte-Nord, l’Abitibi ou le Bas-Saint-Laurent. Les offres de mobilité sont grandes. Si vous ne souhaitez pas déménager, vous pourrez quand même rester dans le même établissement durant des années.

L’agence fait un suivi avec les établissements de santé pour s'assurer que tous ses employés travaillent dans des conditions adéquates. Parfois même, elle gère les questions d’hébergement.

Des horaires adaptés à vos besoins

Le temps supplémentaire obligatoire n'existe pas en agence. Votre vie sociale est importante pour nous. Vous pouvez donc choisir vos propres horaires, ce qui vous permet d’être présent pour l’anniversaire de vos enfants, de planifier des soirées entre amoureux, de sortir entre amies ou de prendre des vacances en même temps que votre conjoint.

Des milieux de travail très variés

Quand vous travaillez en agence, les possibilités sont grandes. Vous pourrez donc expérimenter des milieux de travail très différents tels que des pénitenciers, dispensaires, mines, cliniques privées, centres de réadaptation, centres hospitaliers, centres d’hébergement, entreprises privées, services privés, cliniques de voyages, pharmacies, soins à domicile et plus encore.

Si vous préférez une vie plus rangée, vous pourrez avoir accès à un emploi taillé sur mesure pour vous.

Trouvez un emploi à Montréal

Vous habitez en Beauce, mais vous souhaiteriez travailler en ville? Trouvez un emploi d’infirmière en agence à Montréal. Nous offrons de nombreuses possibilités d’embauche dans des milieux très variés.