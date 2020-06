Marchons pour l'Alzheimer Saint-Georges récolte 12 000$

La 13e édition de Marchons pour l’Alzheimer Saint-Georges a amassé jusqu’à présent 12 000 $ sur un objectif de 25 000 $. L’événement s’est déroulé virtuellement le 31 mai dernier.

La collecte de fonds se poursuivra jusqu’au 4 juillet 2020. De plus, l’organisation a pris la décision d’annuler la marche physique cet automne en raison des mesures mises en place par la Santé publique.

Pour ceux et celles qui ont amassé des dons pour la marche, vous pouvez les faire parvenir par la poste ou vous pouvez appeler au 1 888 387-1230 et faire la transaction par carte de crédit, par téléphone. Vous pouvez, également, vous rendre sur le site web au www.alzheimerchap.qc.ca et cliquez sur le logo « Marchons pour l’Alzheimer », afin de faire un don sur leur page Canadon.

Le président d’honneur est Dany Rodrigue, directeur de la Succursale de la Banque Royale de Saint-Georges.

Il faut se rappeler que la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches donne des services sur tout ce territoire, sur lequel plus de 11 000 personnes sont atteintes, dont plus de 800, sur le seul territoire de la MRC Beauce-Sartigan. Les services offerts aident à améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec un trouble neurocognitif, dont la maladie d’Alzheimer, et leur famille, à soutenir les activités de formation et à sensibiliser le grand public.