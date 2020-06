Une deuxième canicule en vue

Le sud-ouest, l’ouest et le centre du Québec connaîtront cette semaine sa deuxième canicule cette année. La Beauce ne sera pas épargnée et tout cela débute aujourd’hui.

Selon Environnement Canada, la chaleur grimpera peu à peu pour atteindre des températures maximales gravitant entre 30 et 36 degrés Celsius jusqu’à dimanche. L’humidité qui doit arriver à partir de demain occasionnera des nuits plus chaudes et plus inconfortables. La région pourrait ressentir des températures entre 33 et 38.

Prudence

La chaleur peut occasionner des troubles de santé et il est important de suivre quelques règles autant pour vous et vos proches.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, en collaboration avec Environnement et Changement climatique Canada, recommande de vous protéger des effets de la chaleur en prenant les mesures suivantes :

Buvez de 6 à 8 verres d’eau par jour. S’il y a lieu, suivez les indications de votre médecin concernant la quantité de liquide à boire ;

Évitez de consommer des boissons alcoolisées ;

Si vous le pouvez, passez au moins 2 heures par jour dans un endroit climatisé ou frais ;

Prenez au moins une douche ou un bain frais par jour ou rafraîchissez votre peau plusieurs fois par jour avec une serviette mouillée ;

Réduisez les efforts physiques ;

Portez des vêtements légers.

Assurez-vous de :

Ne jamais laisser un enfant ou un bébé seul dans une voiture ou une pièce mal aérée, même quelques minutes ;

Prendre des nouvelles de vos proches, surtout ceux qui sont en perte d’autonomie ou qui vivent seuls.

Si vous avez des questions sur votre état de santé, appelez Info-Santé 8-1-1 ou renseignez-vous auprès d’un professionnel de la santé. En cas d’urgence, appelez le 9-1-1.