Une saison estivale exceptionnelle pour le Québec!

La région est balayée d’une grande vague de chaleur depuis mercredi et il est difficile de se souvenir de la dernière pluie. D’ailleurs, selon MétéoMédia le Québec pourrait connaître l’un de ses plus beaux étés de son histoire.

On estime qu’il y aura de la chaleur et peu de précipitations. En début juin, les experts avaient prédit une saison estivale chaude, belle et longue, mais finalement ce sera encore plus chaud et plus sec.

Le mois de juin a débuté avec du temps frais, mais très sec, et plus la saison avance plus la SOPFEU s’inquiète de la sécheresse qui augmente les risques de feux de forêt. La présence du soleil est un facteur de plus causant davantage d’évaporation.

Les journées de mauvais temps viendront sous forme d’orages et des averses de courte durée. Depuis le mois de mai, le Québec compte moins de précipitations qu’à la normale.

Chaudière-Appalaches connaîtra un déficit du nombre de jours de pluie et surtout les longues précipitations, un surplus de soleil et des températures qui permettront la baignade.

Profiterez-vous du soleil cet été ?