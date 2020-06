Le Groupe Espérance et Cancer relance son club de marche

Le Groupe Espérance et Cancer annonce les rendez-vous de leur Club de marche. Chacun pourra y aller à son propre rythme en gardant le deux mètres distance.

Quand : Les jeudis 25 juin, 2, 9 et 16 juillet 2020

Heure : 9 h 30

Où : à l’horloge de l’Île Pozer

Le Groupe Espérance et Cancer, organisme 100 % régional donne des services directs. Il vient en aide aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches des MRC de Beauce-Sartigan, Robert-Cliche et les Etchemins.

Pour plus d’information, communiquez avec le Groupe Espérance et Cancer au 418-227-1607 ou 418 625-2607.