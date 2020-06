Déménager après le confinement ; guide survie

Si pendant le confinement, seuls les déménagements relevant d’urgences sanitaires, sociales ou de péril étaient autorisés, aujourd’hui cela est possible pour tout le monde. Toutefois, le covid-19 plane toujours sur le territoire, et cela rend n’importe quel déménagement Montréal encore plus stressant. Mais, ne vous inquiétez pas ! L’entreprise de déménagement constant vous apporte ses services de déménagement en période de covid afin que votre projet puisse se réaliser en toute sécurité. Elle vous donne quelques conseils pour que tout se passe comme il faut.

Quelles sont les règles à respecter pour déménager en ces périodes du Covid-19 ?

Beaucoup de personnes ignorent les précautions sanitaires à observer en ce qui concerne les déménagements en cette période de crise sanitaire. D’abord, vous devez respecter certaines règles barrières. Ainsi, vous devez :

procéder à l’ouverture de toutes les portes et fenêtres afin d’éviter d’avoir à toucher les poignées ;

laver régulièrement les mains ;

désinfecter le logement de départ et le logement d’arrivée ;

maintenir une distance de 1 mètre avec toute personne présente sur les lieux le jour J (vous pouvez même rester dans une pièce séparée, dans votre jardin ou en bas de votre immeuble afin que les déménageurs puissent opérer) ;

porter un masque ;

porter des gants ;

vous munir de gel hydroalcoolique ;

éternuer et tousser dans votre coude.

N’oubliez pas de purifier les meubles qui seront manipulés par les déménageurs avant leur arrivée et après la livraison avec un désinfectant.

Et du côté des professionnels du déménagement ?

Vous n’avez rien à craindre en ce qui concerne la société de déménagement constant. Nos professionnels respectent un ensemble de mesures d’hygiène, répertoriées par l’officiel du déménagement, à savoir :

L’usage des caisses de transport en plastique désinfectées ;

La réduction à 2 déménageurs par camion ;

Le nettoyage des camions avec un produit désinfectant ;

Le port des masques et des gants ;

Le lavage régulier des mains ;

Le respect de la distanciation sociale ;

La prise de température des déménageurs tous les matins .

Précisons que c’est seulement une seule personne qui doit servir d’intermédiaire au nom des clients, même si c’est une famille qui effectue le déménagement.

Comment bien préparer son déménagement ?

Qu’il s’agisse d’un déménagement résidentiel ou déménagement commercial, il se doit d’être bien préparé pour être une réussite. On vous présente les démarches incontournables que vous devez ajouter à votre to do list.

Contacter une société de déménagement

Cela doit être la première chose à faire si vous voulez effectuer un déménagement résidentiel à Montréal sans problème. En contactant donc l'entreprise de demenagement constant, elle pourra mieux vous conseiller dans l’organisation de votre futur déménagement grâce à ses compétences. Vous pourrez également réserver votre déménagement.

Préparer ses cartons

La préparation des cartons représente une phase très capitale dans le processus de déménagement. On vous conseille de la débuter un mois et demi avant la date du déménagement, car c’est une étape qui prend énormément de temps. Les matériaux dont vous devez vous équiper sont entre autres :

des petits et grands cartons ;

des cartons-penderies pour protéger les manteaux, les pantalons, les chemises ;

des gommettes/autocollants pour indiquer les pièces des meubles démontés ;

des ciseaux, un cutter, une trousse à outils, une tousse trousse de soins,

des marqueurs et des feutres (voire de plusieurs couleurs) ;

du ruban adhésif ;

des vieux journaux, du papier bulle, des couvertures/serviettes ;

des sangles, cordes/tendeurs, etc.

Bon à savoir : en fonction de la formule choisie, l’entreprise de déménagement Constant peut vous fournir des cartons et les matériels d’emballage.

Gérer ses contrats d’énergie

La gestion de la mise en service des contrats d’énergie est surtout importante lorsqu’il s’agit d’un déménagement résidentiel. Il faut que vous sachiez que ces types de contrats soient associés à un logement bien spécifique. De ce fait, ils ne peuvent être transférés d’une adresse à une autre. Pour cela, vous devez d’abord résilier votre contrat d’électricité ou de gaz et fermer les compteurs d’énergie. Ensuite, il faudra faire la souscription de nouveaux contrats et ouvrir les compteurs pour le futur logement.

Transférer son abonnement Internet

Pendant le déménagement, vous devez aussi penser à faire le transfert de votre abonnement Internet. C’est une démarche très simple. Il vous suffit de notifier à votre fournisseur d’accès à Internet (FAI) votre changement d’adresse. Et votre ligne sera transférée de l’ancienne maison vers la nouvelle.

Contacter l’assurance habitation

Comme les contrats énergétiques, l’assurance habitation est reliée à une habitation bien précise. Vous devez donc, dans un premier temps, résilier l’assurance habitation pour l’ancienne maison. Et dans un second temps, souscrivez un nouveau contrat pour la nouvelle habitation.

Informer les organismes publics de la nouvelle adresse

Vous devez contacter les services publics, notamment le service des impôts, le gouverment, l’assurance emploi, les assurances, les banques… pour leur notifier votre nouvelle adresse le plus tôt que possible. Cela permet d’assurer le suivi administratif des dossiers.