Savez-vous ce qui est ouvert ou fermé pour la Fête du Canada ?

Ce mercredi, les Canadiens célébreront leur pays et plusieurs seront en congé. Par contre, certains commerces et services sont ouverts tandis que d’autres ont l’obligation de fermer pour la Fête du Canada.

En résumé, les commerces de détail de biens (magasins, boutiques, points de vente, marchés et autres seront fermés.

Fermés

Seuls les établissements d’alimentation et les pharmacies ont la permission de rester ouverts, mais vous vous buterez à une porte fermée aux établissements commerciaux.

De plus, les banques, les caisses, les bibliothèques et les bureaux de Postes Canada n’offriront aucun service. Ajoutons à la liste, les points de services fédéraux et provinciaux.

Permission d’ouvrir

Les établissements d’alimentation de grande surface [plus de 375 m2 de surface de vente], de petite surface [375 m2 ou moins de surface de vente], de même que les succursales de la SAQ peuvent ouvrir, selon les restrictions suivantes :

• sans restriction, entre 8 h et 21 h;

• avec restriction d’au plus quatre personnes : de 0 h à 8 h et de 21 h à 24 h.

Les pharmacies aussi peuvent ouvrir sans restriction, entre 8 h et 21 h ou avec restriction d’au plus 4 personnes de 0 h à 8 h et de 21 h à 24 h pour assurer le fonctionnement de la partie commerciale de la pharmacie [excluant les professionnels régis par la Loi sur la pharmacie et les personnes affectées exclusivement à la préparation des médicaments].

Exemption légale particulière

Les dépanneurs, les librairies, les restaurants, les stations d’essence, ainsi que les établissements culturels et sportifs bénéficient d’une exemption. Il est conseillé de s’informer avant de se déplacer.