Le port du masque obligatoire dans les taxis-bus

Le gouvernement du Québec a pris la décision de rendre obligatoire à partir du 13 juillet le port du masque dans les transports en commun. Cela comprend les taxis. Ainsi, le service de taxi-bus se soumettra aux consignes.

D’après le greffier de la Ville de Saint-Georges, Jean McCullough, les personnes qui réservent un passage depuis hier sont avisées des changements qui viendront. Par contre, le gouvernement provincial donne un délai de grâce jusqu’au 27 juillet pour que les gens s’habituent.

« C’est sûr qu’on entend parler autant les chauffeurs d’autobus et les chauffeurs de taxi, ils ne veulent pas vraiment jouer à la police là-dedans. Nous ce que l’on a prévu, on va équiper les chauffeurs du taxi-bus de masques jetables lorsque quelqu’un en a pas. C’est sûr que la même personne après une couple de fois qu’on lui a fourni ça se peut qu’elle se fasse dire : non tu n’embarques pas. »

La ville n’a pas comme but de fournir des masques à tout le monde. Ces masques seront là seulement pour dépanner.

Depuis le début de la pandémie, le service a dû revoir ses règlements. Cela a eu un impact sur le nombre d’utilisateurs. En temps normal, les chauffeurs peuvent accepter quatre passagers, mais depuis le mois de mars c’est seulement deux. Selon M. McCullough, il y a eu une augmentation dans les dernières semaines, mais la période estivale est la plus tranquille. À la rentrée du Cégep et des écoles, la clientèle devrait être de retour.

Utilisez-vous le service de taxi-bus et avez-vous l’intention de continuer avec les nouvelles consignes ?

