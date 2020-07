De nouveaux locaux pour l’AFMRC

À compter du 13 juillet, l’Association des familles monoparentales et recomposées la Chaudière (AFMRC) s'installe au 12 910, 2e Avenue Est, à Saint-Georges, ce qui permettra à l'organisme de doubler son espace d'accueil afin de mieux répondre aux besoins des familles.

« Dans nos nouveaux locaux, nous aurons maintenant accès à une cuisine pour préparer des collations ou des repas qui pourront être dégustés, en compagnie de nos familles, lors de nos groupes pour enfants ou adultes. Cette nouveauté favorisera les échanges et la proximité entre les intervenants et les familles », de signaler la directrice de l'association, Nancy Lacroix, par voie de communiqué de presse,

De plus, le comptoir d’aide vestimentaire sera complètement réorganisé, étant donné l’augmentation de l’utilisation de ce service. En effet, en 2019-2020, l'association a aidé quelque 587 personnes en leur remettant près de 7800 morceaux de vêtements.

L’AFMRC est un organisme ayant pour but de venir en aide aux familles monoparentales et recomposées et de les soutenir dans ces étapes importantes de leur vie familiale. Elle permet de se recréer un réseau social et de surmonter les difficultés liées à la séparation et à la recomposition.