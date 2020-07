Pas d'accélération de camions à Saint-Joseph en septembre

Depuis de nombreuses années, la ville de Saint-Joseph devient une piste d’accélération de camions, le temps de trois jours. Cette année, en raison de la COVID-19 et de l’incertitude l’organisateur Benoît Gagné a annoncé par les réseaux sociaux que cela serait reporté en 2021.

Le tout devait se dérouler du 3 au 5 septembre. Par les années dernières, l’évènement attirait entre 20 000 et 25 000 personnes par jour. M. Gagné était en contact avec la direction de la Santé publique qui ne pouvait que lui donner des « peut-être » comme réponse, et que probablement qu’il n’aurait pas de nouvelles avant le mois d’août. Il n’était donc pas possible d’organiser quelque chose d’aussi gros en quelques jours seulement.

« Ils m’ont dit que pour le moment il n’y avait rien qui changeait d’ici le 31 août, mais qu’il pourrait y avoir des modifications vers la fin août. »

L’organisateur explique qu’il a tout fait pour trouver des solutions et qu’il avait gardé espoir qu’une autre édition soit possible. Avec le nombre de spectateurs habituel, la distanciation sociale était impossible. M. Gagné avait offert de baisser le nombre d’entrées et finalement cela n’était pas une bonne option.

Il y a également la fermeture des douanes américaines qui pose problème empêchant les concurrents et touristes de venir faire un tour. De plus, les coureurs ont besoin de préparation et sans réponse claire le manque de temps joue en leur défaveur.

« Les coureurs sont tous prêts à venir. Ils m’ont appelé tous les uns après les autres. Sauf qu’ils ne mettront pas d’argent dans leur camion qui est serré dans leur garage. »

Benoît Gagné promet par contre que l’édition 2021 sera très grosse pour rattraper cette année perdue.