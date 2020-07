Surveiller ses enfants dans la piscine: un travail en soi

43 % des Québécois possédant une piscine disent qu’ils vont superviser leurs enfants eux-mêmes pendant qu’ils sont en télétravail, selon un sondage Allstate du Canada réalisé dans le cadre de la Semaine nationale de prévention de la noyade.

En effet, selon un nouveau sondage Allstate du Canada, effectué auprès des participants au forum Angus Reid, la moitié des parents québécois qui possèdent ou qui planifient de se procurer une piscine dans un avenir rapproché (52 %) prévoient travailler de la maison cet été, au moins, de façon occasionnelle.

Cependant, en cette semaine de la prévention de la noyade, il est rappelé aux parents qu’ils se doivent d’être vigilants lorsqu’ils surveillent leurs enfants en train de se baigner, et ce, même s’ils ont l’intention de faire du télétravail.

« Il est très risqué de laisser des enfants nager sans supervision ou avec un parent ne pouvant garder son attention complète à cause de distractions constantes liées au travail. Les dangers et les risques associés à l’eau sont toujours présents. Une noyade est silencieuse et peut se produire en 15 ou 20 secondes à peine. », explique Raynald Hawkins, Directeur général de la Société de sauvetage, division du Québec.

À la lumière de ces informations, il est bon de rappeler que le rapport 2019 de la Société de sauvetage, division du Québec, indique que dans 87% des cas de noyade chez les enfants au Québec, il y avait soit supervision distraite ou absence de supervision.

Quiconque possède une piscine résidentielle s’assure d’être sécuritaire en respectant ces trois conseils: