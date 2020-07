Plus de 1000 personnes attendues pour une manifestation contre les mesures sanitaires

Un regroupement de commerçants beaucerons organise une manifestation contre les mesures sanitaires de la santé publique samedi à Saint-Georges, a appris EnBeauce.com.

Le groupe d'organisateurs réunit plusieurs entrepreneurs dont Sylvie Daigle, Chantale Giguère, Charles-Éric Vallée de Beauce Carnaval et Tim Poulin Paquet, propriétaire du Jack Saloon.

Le trajet de la manifestation est déjà connu: la foule se rassemblera à 13h au Centre Sportif Lacroix-Dutil pour ensuite passer par la deuxième avenue et rejoindre l’hôtel de ville où les organisateurs prendront la parole. L’attroupement passera finalement par la première avenue afin de revenir au Centre Lacroix-Dutil et conclure la démonstration.

« C’est une manifestation qu’on fait pacifiquement, le but n’est pas de tout casser », rassure Tim Poulin Paquet du Jack Saloon.

Celui-ci confirme que la Sûreté du Québec a été avertie de l’événement et escortera les manifestants. Celui-ci n’a pu confirmer que l’autorisation de la ville avait été donnée pour l’événement.

La manifestation vise à protester contre les mesures de distanciation et de confinement qu’impose le gouvernement. Le moment a été spécialement choisi puisque le 18 juillet est la date d’entrée en vigueur du port du masque obligatoire dans les espaces fermés partout au Québec, une mesure qui irrite particulièrement les initiateurs de l’événement.

« On manifeste pour les mesures sanitaires, pour le port du masque, pour la loi 61, les droits et les libertés de la personne aussi. On commence à se faire imposer des choses sans notre consentement. C’est pour les commerçants aussi. On se fait mettre des bâtons dans les roues autant les restaurants que les commerçants. », explique Tim Poulin Paquet.

Les organisateurs souhaitent rassembler entre 1000 et 5000 personnes. Mardi midi, l’événement comptait déjà 114 mentions de participation et 237 mentions « intéressés » sur Facebook.

Les organisateurs veulent également inciter des commerces et des restaurateurs à fermer dans la journée de samedi en guise de protestation. M. Poulin Paquet confirme déjà que son restaurant, le Jack Saloon, sera fermé pour la journée. Il indique que les propriétaires du restaurant la Vieille Tablée avaient également l’intention de fermer leur établissement.

Une vidéo virale

M. Poulin Paquet a été contacté par les organisateurs de la manifestation après qu’il ait publié une vidéo sur compte son Facebook lundi où il dénonçait les grandes difficultés qu’il avait à opérer son restaurant avec les mesures gouvernementales.

Celui-ci décriait devoir « jouer à la police » avec ses clients et dénonçait les sanctions qu’on lui imposerait pour un non-respect des mesures sanitaires dans son établissement.

La vidéo a été très populaire sur les réseaux sociaux et a récolté près de 250 000 visionnements.