Lancement de la 6e campagne annuelle de financement

La Fondation du cœur Beauce-Etchemin vient de lancer sa sixième campagne annuelle de financement, après avoir été contrainte de reporter cette activité-bénéfice en raison de la COVID-19.

Grâce aux dons récoltés, la Fondation investira dans quatre programmes vedettes afin de répondre au nombre croissant de clients référés à ces services. Ils sont:

1. Le programme de réadaptation oncologique « Le Détour » s’adressant aux personnes qui ont traversé un épisode de cancer. Offert par le Pavillon du cœur Beauce-Etchemin en collaboration avec le Groupe Espérance et cancer, ce programme combine le soutien social et l’activité physique pour diminuer le risque de récidive et améliorer le bien-être des personnes atteintes.

2. La Clinique de saine gestion du poids offerte aux gens qui ont un surplus de poids important et qui sont motivés à changer leurs habitudes de vie. La Clinique donne, entre autres, accès à une équipe multidisciplinaire (kinésiologue, nutritionniste et pharmacien) pour une période d’un an.

3. Le Fonds Accès santé, lequel permet aux personnes démunies financièrement de recevoir, gratuitement ou à faible coût, des services spécifiques à leur état de santé au Pavillon du cœur.

4. Le Fonds Accès cardio offrant gratuitement aux patients référés par des médecins de la région l'installation des CardioSTAT, dernière technologie médicale permettant de diagnostiquer des troubles de rythme cardiaque.

Par ailleurs, la Fondation s’est associée à la famille Dutil à titre d’ambassadeurs de la campagne.

Pour Lise, Christian, Juli, Jacques, Olivier, Geneviève et Raymond, « la Fondation, c’est un lieu de grande importance, de proximité avec la collectivité, d’éducation et de support auprès de tous. La Fondation, c’est un lieu sans jugement, et rempli de solutions! Cette année, nous avons décidé d’unir nos forces afin de supporter activement cette campagne de financement. L’année 2020 sera très certainement une année particulière, à bien des égards, et nous souhaitons que la santé soit au coeur de vos préoccupations; pour vous et pour les autres. »

Les personnes intéressées à soutenir la campagne peuvent le faire en ligne à fondation.coeur.ca, par téléphone au 418 227- 1843 ou en personne au Pavillon du cœur Desjardins (2640, boulevard Dionne, Saint-Georges).

La Fondation est un organisme de bienfaisance qui amasse des dons pour que notre population, ici en Beauce-Etchemins, ait le privilège d’accéder à des programmes renommés de prévention, de réadaptation et de maintien et à des technologies médicales avancées.

La Fondation contribue également au développement et à la pérennité de l’œuvre du Pavillon du cœur Beauce-Etchemin. Et ce, dans un souci constant d’amélioration des services offerts aux personnes atteintes de maladie chronique ou à risque de l’être.