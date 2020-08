La 28e dégustation Vins et fromages de l’Assiettée Beauceronne reportée en 2021

C’est avec « un pincement au cœur » que le comité organisateur de la dégustation Vins et fromages a annoncé aujourd'hui, par voie de communiqué de presse, le report de cet événement en raison de la pandémie de la COVID-19.

On précise qu'un tout nouveau comité formé « d’épicuriens, avec une riche expérience en événementiel », avait pris la relève depuis la reprise de ce service de soupe populaire par l’organisme Au Bercail.

Cette activité annuelle de financement réunit plus de 200 personnes et permet de récolter entre 20 000 $ et 25 000 $. La dégustation est donc reportée au 27 août 2021 avec une toute nouvelle édition qui sera revampée.

Puisque cette autre levée de fonds est annulée, l’organisation doit innover et se tourner vers de nouvelles idées pour remplacer ces pertes de revenus.

Depuis la crise au printemps 2020, l’Assiettée Beauceronne a vu le nombre de repas qui sont remis quotidiennement augmenter de 50 % par rapport au premier trimestre de l’année.

De même, le profil de la la clientèle a évolué et changé de visage avec, notamment, l’apparition de familles avec enfants. Chaque jour, entre 65 et 90 boîtes à lunch sont offertes. « C’est énorme pour notre secteur! », de faire remarquer les responsables.

Ainsi le 5 septembre prochain, des hommes et des femmes de la région courront pour la cause du Bercail et de la soupe populaire. Grâce à l’appui de Chronocité et de son club de course, le Club de course performance Chronocité, une cinquantaine de coureurs sont attendus et les organisateurs souhaitent amasser 20 000 $.

Les intéressés sont invités à soutenir l’événement en général ou un coureur en particulier en faisant un don sur le site de la Fondation du Bercail.