Un message de sensibilisation pour sécuriser les armes à feu

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) et la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs ont lancé aujourd’hui un message de sensibilisation aux risques que présentent les armes à feu et à l’importance de l’entreposage sécuritaire.

Cette capsule a été produite pour souligner la Journée mondiale de prévention du suicide qui a lieu chaque année le 10 septembre.

Le CISSS rappelle que la seule présence d’une arme à feu dans un domicile est associée à une augmentation du risque de suicide, d’homicide et d’accidents. Limiter l’accessibilité à une arme permet d’augmenter le délai entre l’idée et le passage à l’acte suicidaire. Ainsi, une arme à feu inopérante, déchargée et verrouillée permet de prévenir de nombreux événements tragiques.

Rappelons aussi que, pour toutes situations en lien avec des idées suicidaires, il est possible de parler avec un intervenant social, 24 heures par jour et 7 jours sur 7, en composant le 1 866 277-3553 (1 866 APPELLE).