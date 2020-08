5 rénovations à faire avant l'hiver

Il est important de bien préparer sa maison avant l’hiver. En faisant les travaux nécessaires, vous pourrez mieux isoler votre habitation et ainsi vous protéger contre le froid. D’autre part, entreprendre la rénovation de votre logement vous permettra aussi d’améliorer le confort de votre espace de vie et même réaliser des économies d’énergie. Cet article vous en dira plus sur les rénovations principales à entreprendre avant l’hiver.

Isolation de la maison

Les travaux d’isolation dans la maison vous permettront de protéger votre logement du froid tout en préservant la chaleur intérieure. Vous pourrez par exemple isoler la toiture et les combles pour limiter les déperditions de chaleur. Vous pourrez également entreprendre le calfeutrage de vos fenêtres pour optimiser la consommation énergétique de votre habitation. En effet, avoir une habitation bien isolée vous permettra de rester au chaud plus longtemps, et ainsi ne pas devoir faire tourner votre radiateur trop longtemps.

Réparation de vos gouttières

Vérifiez l’état de vos gouttières et faites les réparations si cela est nécessaire. Avoir une évacuation en bon état vous permettra bien des tracas comme une accumulation d’eau ou encore le risque que les gouttières ne cèdent sous le poids. Cela évitera également que l’eau ne s’écoule sur vos murs et les abîme.

Entretien de votre chaudière

Les chaudières et les radiateurs sont particulièrement prisés pour augmenter la température d’un logement. Malheureusement, ces derniers sont mal-entretenus et ne fonctionnent pas comme ils le devraient. Pour éviter le gaspillage d’énergie, contactez des professionnels pour réaliser l’entretien de votre chaudière ou radiateur. Si le temps est venu de les remplacer, pourquoi ne pas opter pour des alternatives plus écologiques comme le plancher chauffant.

Vérifiez vos installations électriques

Les installations électriques mal-réalisées sont souvent la cause principale d’incendie dans les habitations. N’hésitez pas à faire une révision de vos installations pour ne pas prendre de risques. Vous pourrez également en profiter pour vous tourner aux ampoules de basse consommation. Pour aussi ne pas en profiter pour installer des panneaux photovoltaïques chez vous et ainsi diminuer votre consommation d’électricité ?

Installation d’un abri auto

Pour protéger votre véhicule, vous pourrez opter pour un abri temporaire. Cela vous permettra d’éviter que la neige et le givre n’endommagent votre voiture, et aussi avoir à déneiger et enlever le verglas chaque matin. Vous avez d’ailleurs le choix entre louer et acheter des abris automobiles.

Alors que certains de ces projets peuvent être réalisés par un particulier, d’autres demandent l’intervention d’un ou plusieurs professionnels. Cela peut d’ailleurs devenir assez coûteux. Si vous ne disposez pas assez de moyens pour entreprendre la rénovation de votre logement, vous pouvez d’ailleurs faire appel à un crédit à la consommation. Il vous faudra cependant définir le montant dont vous aurez besoin avant de soumettre votre demande.