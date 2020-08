La SAAQ lance une nouvelle campagne de sensibilisation sur la distraction au volant

La Société de l'assurance automobile du Québec lance une nouvelle campagne de sensibilisation sur la vitesse et la distraction au volant.

Dans le contexte de la rentrée scolaire, jumelé à la pandémie qui sévit encore aujourd'hui, les Québécois ont de nombreuses préoccupations qui pourraient nuire à leur concentration au volant. Sachant que les pensées sont une source de distraction mentale ou cognitive, la Société aborde cette question pour la première fois, au moyen d'une nouvelle campagne publicitaire.

La campagne Vitesse et distractions 2020,« Ralentir prévient le pire » et « Gardez toute votre attention sur la route », s’adresse à tous les conducteurs et vise à les sensibiliser sur l’importance de respecter les limitations de vitesse et de rester concentrés sur la route.

« La conduite automobile est souvent effectuée comme un automatisme. Il s'agit pourtant d'une tâche complexe qui nécessite toute l'attention des conducteurs. Lorsque notre tête est ailleurs, il est impossible de réagir aussi vite à une situation imprévue. La Société innove donc avec cette nouvelle campagne qui aborde pour la première fois la distraction cognitive », a indiqué Nathalie Tremblay, présidente et chef de la direction de la SAAQ, par voie de communiqué de presse.

Des messages de sensibilisations seront transmis par la radio, la télévision ou le web dès début septembre et jusqu'à la fin du mois d'octobre.

Chaudière-Appalaches fait partie des neuf régions sur dix-sept qui ont connu une diminution du nombre de décès sur la route, par rapport à 2018. En effet, il y a eu 23,3% de décès en moins entre 2018 et 2019.

La distraction et la vitesse sont parmi les principales causes d'accidents au Québec. Chaque année, en moyenne, de 2015 à 2019, la distraction a causé 30 décès (37 %), 600 blessés graves (41 %) et 18 400 blessés légers (53 %). La vitesse a elle, causé 110 décès (32 %), 405 blessés graves (28 %) et 6 300 blessés légers (18 %).

Près d'un conducteur sur 10 est distrait de sa conduite lors d'un déplacement sachant qu'un conducteur distrait pourrait ne pas voir jusqu'à 50 % de l'information présente dans son environnement.

Enfin, depuis le 1er août 2019, le montant des amendes pour les excès de vitesse commis dans les zones scolaires, en période scolaire, est doublé.