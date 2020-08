L'entreprise Construxime récolte 3 600 $ pour l'Association québécoise de prévention du suicide

L'entreprise Construxime organisait, samedi dernier, un tournoi de golf qui a permis de récolter une somme de 3 600 $ pour l'Association québécoise de prévention du suicide.

C'est en Chaudière-Appalaches que le taux de suicide est le plus élevé au Québec. C'est pourquoi Maxime Paquet, directeur de Construxime et très engagé dans la prévention du suicide, a décidé d'organiser ce tournoi au club de golf Moulin Laflamme de Saint-Benoît.

Il a été très impressionné par la générosité dont ont fait preuve les joueurs qui sont quand même venus jouer malgré la pluie.

Selon lui, la prévention est essentielle et c'était le premier but de cette journée. «Le suicide est un sujet tabou, alors plus on en parle, plus on a de chance de sauver des vies », s"est exprimé Maxime Paquet.

À la demande générale et au vue de cette belle réussite, ce tournoi sera reconduit l'année prochaine.