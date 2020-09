Parents d’Anges Beauce-Etchemins va proposer deux formations sur le deuil périnatal

Parents d’Anges Beauce-Etchemins offrira une activité de formation sur l’accompagnement et l’intervention lors d’un deuil périnatal, le jeudi 26 novembre prochain, puis le jeudi 28 janvier 2021.

La formation s’adresse à tous les professionnels de la santé qui travaillent à un moment ou à un autre, avec des parents endeuillés, ainsi qu’aux personnes qui sont appelées à côtoyer et à aider les familles (médecins, infirmières, intervenants, travailleurs sociaux, sages-femmes, organismes communautaires, etc.).

Les objectifs généraux des formations sont d’informer sur le deuil périnatal et son processus complexe, mais aussi de conscientiser au défi que représente l’accompagnement du parent endeuillé.

Une première journée de formation sera offerte le jeudi 26 novembre de 8h30 à 16h30, via la plateforme virtuelle Zoom.

Cette formation de base d’une durée de 7 heures, s’adresse à ceux qui ont peu ou pas de notions sur le deuil périnatal, l’accompagnement et l’intervention en deuil.

Les thèmes abordés seront : Démystifier le deuil périnatal, accompagner le parent, prendre soin de soi en tant qu’intervenant.

Une seconde journée de formation sera offerte le jeudi 28 janvier 2021 de 8h30 à 16h30 via la plateforme virtuelle Zoom. Cette formation avancée s’adresse à ceux qui ont déjà une formation de base en deuil périnatal et en accompagnement des parents endeuillés.

Les thèmes abordés seront déterminés en fonction des besoins des participants parmi les suivants : Attendre un bébé suite à un deuil périnatal, particularités selon les types de deuil, le deuil périnatal et la famille, l’accompagnement en suivi de deuil, la gestion du stress en deuil périnatal, la dimension spirituelle dans le deuil périnatal, mieux se connaître en tant que professionnel spécialisé, partager son expérience entre intervenants auprès des parents endeuillés.

Chaque formation est offerte au coût de 100$, mais un rabais de 40$ est offert aux participants qui proviennent d’un organisme communautaire. Les places sont limitées.

Il est possible de s’inscrire à la formation via le site internet de Parents d’Anges Beauce-Etchemins.

L'organisme rappelle que le deuil périnatal consiste à la perte d’un enfant de la conception jusque dans les premiers instants de vie. Il touche environ une grossesse sur cinq.

Parents d’Anges Beauce-Etchemins est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’offrir du soutien aux personnes touchées par le deuil périnatal et leurs proches en plus de sensibiliser la communauté à cette réalité.