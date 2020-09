COVID-19: 4 nouveaux cas positifs en Beauce

Quatre personnes de plus ont été signalées positives à la COVID-19 sur le territoire de la Beauce selon les chiffres du bilan de la santé publique régionale publiés aujourd'hui.

Trois cas se sont ajoutés dans la MRC Beauce-Sartigan et un dans Robert-Cliche. Pour l'ensemble de la région administrative de Chaudière-Appalaches, la hausse est de huit depuis hier, pour porter le cumulatif à 673. Les rétablissements se maintiennent à 608. Il n'y a aucune hospitalisation.

La situation n'a pas bougé à la résidence privée pour aînés Le Saint-Guillaume à Saint-Georges. Il n'y a aucun nouveau cas confirmé en date du 8 septembre. On dénombre 15 personnes atteintes dont 10 résidents et cinq travailleurs. Tous les résidents et les travailleurs ont été dépistés au cours des derniers jours.

Notons qu'au chapitre du réseau scolaire, le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) a signalé hier trois nouveaux cas positifs, soit un premier à la polyvalente Bélanger de Saint-Martin, un 3e à l'école des Deux-Rives et un premier pour l'école Mgr-Fortier, deux établissements de Saint-Georges.

Ce matin, le Cégep Beauce-Appalaches a confirmé son premier cas positif à la COVID-19 au campus de Saint-Georges.

Nombre de cas par MRC Nombre de cas rétablis

Lévis : 340 325

Appalaches : 63 54

Beauce-Sartigan : 63 41

Nouvelle-Beauce : 62 61

Lotbinière : 38 38

Robert-Cliche : 34 29

Bellechasse : 31 23

Etchemins :21 17

Montmagny : 10 10

L'Islet : 10 10

Hors territoire: 1

TOTAL : 673 608 DÉCÈS: 8 (Cumulatif)

À l'échelle du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 font état de 180 nouveaux cas, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 64 056.

Aucun décès n'est survenu dans les 24 dernières heures, mais deux décès sont survenus entre le 2 et le 7 septembre et un autre avant le 2 septembre, et le total s'élève à 5 771 en raison du retrait de deux décès pour lesquels l'enquête a démontré qu'ils n'étaient pas attribuables à la COVID-19.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de huit par rapport à la veille, avec un cumul de 113. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 1, passant à 14. Les prélèvements réalisés le 7 septembre s'élèvent à 16 368, pour un total de 1 799 623.