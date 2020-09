Parents d'Anges Beauce-Etchemins annonce la sixième Fête des anges

Parents d'Anges Beauce-Etchemins organise la sixième édition de la Fête des Anges qui aura lieu le samedi 17 octobre à 10 h, sur l’Île Pozer à Saint-Georges.

Lors de cette journée sur le deuil périnatal, les participants auront l’occasion de planter des bulbes de tulipes dans le Jardin des Anges en mémoire de leurs enfants disparus. Ils participeront également à une marche symbolique avec un lampion en mémoire de leur enfant.

Des témoignages seront lus et les parents qui le souhaitent seront invités à prendre la parole pour un court témoignage.

Cet évènement familial est ouvert à tous et gratuit. Toutefois, les participants sont invités, s’ils le désirent, à offrir une contribution volontaire afin de permettre à l’organisme de poursuivre ses activités et de développer de nouveaux services.

Cette journée se tiendra en lien avec celle du 15 octobre qui est la journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal qui consiste à la perte d’un enfant en cours de grossesse, à la naissance ou au cours des premiers moments de la vie. Il touche environ une grossesse sur cinq. Ce type de deuil est peu reconnu et les parents se retrouvent souvent isolés et incompris à la suite de la perte de leur enfant.

En cas de pluie importante, l’évènement sera remis au lendemain.

Parents d’Anges Beauce-Etchemins est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’offrir du soutien aux parents touchés par le deuil périnatal et leurs proches en plus de sensibiliser la communauté à cette réalité. Présentement, des activités sont offertes sous forme de Cafés-causerie permettant aux parents d’échanger entre eux sur différents sujets en lien avec le deuil périnatal et ainsi briser l’isolement.