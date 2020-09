Annulation des journées « Adstock en couleurs ! »

Le Comité Plein Air Adstock prend au sérieux les recommandations de la Santé publique et annule les journées « Adstock en couleurs ! » prévues les samedis 26 septembre et 3 octobre prochains à la station récréotouristique du Mont Adstock.

La popularité de cet événement annuel fait que le nombre de participants attendus dépasse le maximum autorisé pour les rassemblements extérieurs, depuis que la région de la Chaudière-Appalaches est passée au palier d’alerte modérée.

« Considérant l’état actuel de la pandémie du COVID-19 au Québec, nous préférons faire notre part en évitant d’avoir une éclosion chez nous. Nous souhaitons que les employés, les bénévoles et les participants, qui font d’année en année de notre événement un succès, soient en sécurité. Nous regrettons que la population ne puisse profiter de la remontée en télésiège cette année et de la programmation d’activités offertes au sommet de la montagne, mais nous serons de retour l’an prochain. », a affirmé Mathieu Desmarais, membre du comité et directeur de la Station récréotouristique du Mont Adstock. »

Il est à noter que le Mont Adstock demeure toutefois accessible à la population locale qui voudrait profiter du site pour admirer les couleurs. Le cas échéant, le lavage des mains et la distanciation physique doivent être scrupuleusement respectés.