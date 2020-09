Ouverture de la session 2020-2021 du Club Toastmasters de Saint-Georges

Le club Toastmasters de Saint-Georges a tenu le 9 septembre sa première rencontre physique pour l'année 2020-2021.

Des rencontres ont lieu tous les mercredis de 19 h à 20 h 30 à la Salle paroissiale de Saint-Georges ouest. Lors des ateliers, il est nécessaire d'avoir sur soi du papier, un crayon et un verre ou une bouteille d'eau.

Toutes les mesures sanitaires de la Santé publique ont été mises en place: désinfection des mains, distanciation, masque obligatoire lors des déplacements seulement ainsi que désinfection des tables, chaises et objets utilisés.

Une réservation est nécessaire pour assister à une rencontre afin de contrôler le nombre de places assises.

Toastmasters est une organisation internationale, à but non lucratif, formée de bénévoles, visant à aider les gens à s’exprimer devant un groupe de personnes avec confiance, développer leur leadership, développer leurs communications interpersonnelles, gagner en confiance, tenir des réunions structurées et productives et à prendre la parole sans y être préparé.

Le club de Saint-Georges a été fondé en 1998 avec l’aide de la Chambre de commerce de Saint-Georges. Il a aidé près de 200 personnes de la région, provenant de tous les horizons.