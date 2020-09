Des peluches thérapeutiques pour les aînés de la Fondation Santé Beauce-Etchemin

Cogeco Connexion et NousTV Beauce-Appalaches ont souligné la Journée internationale des aînés du 1er octobre en faisant don de sept peluches thérapeutiques à la Fondation Santé Beauce-Etchemin (FSBE).

Les peluches ont été remises à des résidents et usagers de trois centres d’hébergement soit celui de Beauceville, du Séminaire et Richard-Busque. Il s’agit d’un don d’une valeur de plus 1 400 $.

« Ces animaux compagnons, très en demande, sont vraiment appréciés des aînés. Sensibles aux sons et au toucher, ils reproduisent les comportements de vrais animaux. Les peluches apportent aux personnes plus vulnérables une présence et un sentiment de sécurité. Elles aident à réduire leur anxiété et favorisent la discussion avec les intervenants et les proches » a expliqué Luce Dallaire, directrice de la

FSBE.

« Nous collaborons avec la Fondation Santé depuis plusieurs années déjà, notamment avec la diffusion du télé-bingo de même qu’à titre de donateur. Dans ce reportage, nous verrons combien la fondation est un organisme important dans notre communauté. Nous sommes donc heureux de pouvoir leur apporter notre appui et de soutenir leur mission » a ajouté Paul Gauvin, directeur de la programmation à NousTV Beauce-Appalaches.