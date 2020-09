Deux écoles secondaires de la Beauce participent à Mission ADN-eau

Des élèves de la Polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie-de-Beauce et de la Polyvalente Saint-François de Beauceville participeront à la phase 2 de la Mission ADN-eau de Génome Québec, un projet de science citoyenne visant à mieux comprendre la biodiversité des cours d’eau du Québec.

Cette année, près de 30 écoles participent à cette étude visant à brosser un portrait de la biodiversité des cours d’eau ciblés et d’y observer les effets de l’activité humaine riveraine. En Chaudière-Appalaches, outre les deux établissements beaucerons, on comptera sur la participation de l’École de l'Envol, de l’École secondaire de l'Aubier, de l’École secondaire Bon-Pasteur, de l’École secondaire de Saint-Anselme, ainsi que de l’École Beaurivage.

C'est le 2 octobre que des étudiants de la PSF procéderont à des prélèvements d'échantillon d'eau dans la rivière Chaudière alors que ceux de la Polyvalente Benoit-Vachon feront de même, cette fois dans la rivière Chassé, à une date qui reste à confirmer.

Développé par Génome Québec, en collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, ainsi que le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ce projet a connu un franc succès l’an dernier. En effet, grâce à la première édition, plus de 130 kilomètres de cours d’eau ont été analysés dans la grande région de Montréal, 32 espèces de poissons et 9 variétés d’invertébrés ont été trouvées.

Les résultats des analyses d’ADN environnemental seront dévoilés au printemps 2021. Les experts scientifiques analyseront ces échantillons en utilisant les technologies génomiques, telles que le séquençage et l’analyse bio-informatique, pour répondre à différentes questions permettant de statuer sur la biodiversité des cours d’eau ciblés.