COVID-19 : 73 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches dont 16 en Beauce

Un total de 73 nouveaux cas ont été confirmés positifs à la COVID-19 en Chaudière-Appalaches, dont 16 en Beauce, selon le bilan de la santé publique régionale diffusé aujourd'hui.

En Beauce, la hausse est de dix cas dans la MRC Beauce-Sartigan (131), trois supplémentaires en Nouvelle-Beauce (109) ainsi que trois de plus dans Robert-Cliche (49). Le nombre de cas positifs dans la MRC des Etchemins a monté d'un seul (34). En Chaudière-Appalaches, le cumulatif est maintenant de 1464 personnes infectées depuis le début de la pandémie.

Le CISSS Chaudière-Appalaches a aussi confirmé qu’un résident à la résidence La Guadeloupe a été déclaré positif à la COVID-19 et que toutes les mesures de prévention et de sécurité nécessaires afin de protéger la santé des résidents et des travailleurs ont été mises en place.

Un rétablissement s'inscrit en Nouvelle-Beauce (86) et un aussi dans Beauce-Sartigan (74). Le total en Chaudière-Appalaches est de 1015 guérisons. Il y a aussi 31 personnes hospitalisées (- 1), dont six (- 2) aux soins intensifs.

Nombre de cas par MRC Nombre de cas rétablis

Lévis : 609 439

Appalaches : 228 145

Beauce-Sartigan : 121 73

Nouvelle-Beauce : 106 85

Bellechasse : 103 69

Lotbinière : 99 61

Robert-Cliche : 46 44

Etchemins : 33 27

Montmagny : 25 21

L'Islet : 21 19

TOTAL : 1391 983 DÉCÈS: 19 (Cumulatif)

À l'échelle du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 font état de 1 052 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 76 273.

Aucun décès n'est survenu dans les 24 dernières heures, mais six décès survenus entre le 25 et le 30 septembre et un décès survenu avant le 25 septembre s'ajoutent, pour un total de 5 857 décès.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 27 par rapport à la veille, avec un cumul de 302. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de trois, et s'élève maintenant à 49.

Les prélèvements réalisés le 30 septembre s'élèvent à 30 948, pour un total de 2 399 143.