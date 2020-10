COVID-19 : un foyer d'éclosion à l'Hôpital de Saint-Georges avec 8 cas positifs

Le CISSS Chaudière-Appalaches vient de confirmer cet après-midi un foyer d'éclosion de la COVID-19 à l’Hôpital de Saint-Georges avec trois cas actifs chez les usagers et cinq cas actifs chez les travailleurs.

Au total, 184 nouveaux cas ont été confirmés positifs à la COVID-19 en Chaudière-Appalaches depuis vendredi dernier, dont 18 en Beauce, selon le bilan de la santé publique régionale diffusé aujourd'hui.

Ainsi, on a rapporté 65 cas samedi, 51 dimanche et 68 ce lundi.

En Beauce, la hausse est de 9 cas dans la MRC Beauce-Sartigan (140) et autant en Nouvelle-Beauce (118) Le nombre de cas positifs dans la MRC des Etchemins a monté de trois (37). En Chaudière-Appalaches, le cumulatif est maintenant de 1648 personnes infectées depuis le début de la pandémie.

Samedi, le Centre de services scolaires Beauce-Etchemin (CSSBE) avait confirmé un nouveau cas positif à la polyvalente de Saint-Georges et deux autres à l'école Mgr-Fortier.

Par ailleurs, le CIUSSS de l'Estrie a signalé un autre cas au CHSLD de Lambton. À l'heure actuelle, 22 résidents et autant d'employés sont infectés. On compte aussi un cumulatif de cinq décès, tous des résidents et 11 personnes rétablies.

Huit rétablissements s'inscrivent en Nouvelle-Beauce (94) et 14 dans Beauce-Sartigan (88). Le total en Chaudière-Appalaches est de 1120 guérisons. Il y a aussi 34 personnes hospitalisées + 3), dont sept (+ 1) aux soins intensifs

Depuis vendredi dernier, il y a eu cinq décès supplémentaires. Le nombre total est maintenant de 24.

Nombre de cas par MRC Nombre de cas rétablis

Lévis : 737 484

Appalaches : 287 180

Beauce-Sartigan : 140 88

Nouvelle-Beauce : 118 94

Bellechasse : 116 80

Lotbinière : 112 79

Robert-Cliche : 49 44

Etchemins : 37 29

Montmagny : 26 22

L'Islet : 28 20

TOTAL : 1648 1120 DÉCÈS: 24 (Cumulatif)

À l'échelle du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 font état de 1 191 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 79 650.

Aussi, deux décès sont survenus dans les 24 dernières heures, auxquels s'ajoutent trois décès survenus entre le 28 septembre et le 3 octobre et un décès survenu à une date inconnue, pour un total qui s'élève à 5 884.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 27 par rapport à la veille, avec un cumul de 361. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de deux, et s'élève maintenant à 62. Les prélèvements réalisés le 3 octobre s'élèvent à 25 203, pour un total de 2 480 577.