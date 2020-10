Centraide lance son livre sur les inégalités sociales

Centraide Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent co-signent un livre sur les inégalités sociales, Du plomb dans les ailes.

« La pandémie que nous vivons actuellement a mis en lumière la présence d'inégalités sociales importantes au sein de nos communautés, inégalités qui perdurent et qui s'accentuent depuis le début de la crise de la COVID-19. Cet ouvrage vise à susciter une réflexion personnelle et collective sur les inégalités, plus spécifiquement en matière de revenu et de richesse, d'emploi, d'éducation, de santé, de justice et d'environnement. » a expliqué Centraide dans son communiqué de presse.

Ponctué d’images de Chloloula (Chloé Germain-Thérien) et de citations citoyennes, Du plomb dans les ailes est un livre pour comprendre d’où viennent les inégalités sociales et quels sont leurs impacts sur les membres des communautés.

Centraide y propose par ailleurs une réflexion sur les moyens à prendre pour vivre dans une société plus égalitaire.